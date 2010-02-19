وزیر علوم از حوزه امتحانی کنکور کارشناسی ارشد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در روز اول برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 1389 از حوزه های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و مجمتع آموزش عالی پیامبر اعظم نیز بازدید و از نزدیک نحوه برگزاری کنکور را مشاهده کرده بود.

رقابت بیش از 800 هزار داوطلب کنکور کارشناسی ارشد 89 ورود به دانشگاه با برگزاری آزمون 11 کد رشته امتحانی کنکور کارشناسی ارشد 1389 و شرکت 165 هزار و 978 نفر از صبح روز چهارشنبه 28 بهمن ماه در 40 شهرستان و 95 حوزه امتحانی آغاز شد و عصر امروز جمعه 30 بهمن پایان می یابد.

در این آزمون برای 145 کد رشته شامل 52 کد رشته امتحانی در گروه علوم انسانی، 13 کد رشته امتحانی در گروه علوم پایه، 27 کد رشته در گروه فنی و مهندسی، 25 کد رشته در گروه کشاورزی، 10 کد رشته در گروه هنر، 14 کد رشته در گروه علوم پزشکی (فقط برای دانشگاه تربیت مدرس)، 4 کد رشته در گروه دامپزشکی دانشجو پذیرش می شود.

بر اساس اظهارات دکتر سرورالدین رئیس سازمان سنجش پیش بینی می شود بیش از 60 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد 89 پذیرفته شوند.