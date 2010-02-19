انبوه سازان سالانه 450 هزار واحد مسکونی در کشور می سازند

ایرج رهبر در حاشیه برگزاری همایش انبوه سازان استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در حال حاضر با شکل گیری کانون در 30 استان کشور بیش از شش هزار و 400 انبوه ساز حقیقی و حقوقی در این کانونها عضو شده اند.

وی عدم شکل گیری کانون انبوه سازان در سالهای اخیر را موجب حضور افراد غیرمتخصص در ساخت مسکن و ضرر و زیانهای هنگفت در این بخش دانست و افزود: خسارتهای فراوانی که به سرمایه های ملی بدلیل عدم حضور انبوه سازان وارد شد موجب شد با ساماندهی و نشکیل کانون در سراسر کشور کمیسیونهای تخصصی مانند حقوقی، پشتیباتی و تدارکات برای تامین مصالح، برون مرزی، فناوری و تحقیقات که صنعتی شدن را پیگیری می کند گام مهمی در ساخت و ساز اصولی و فنی در کشور برداشته شود.

رهبر تصریح کرد: با تعامل نزدیکی که با دولت و مجلس برقرار شده بسیاری از مسائل و دیدگاه های انبوه سازان در مراجع تصمیم گیری مطرح می شود که با اجرایی شدن آنها این فعالیتها ساماندهی شده است.

رئیس کانون انبوه سازان کشور یادآور شد: بیش از 95 درصد ساخت و سازها توسط بخش خصوصی انجام می شود که با تثبیت جایگاه انبوه سازان در کشور و حضور در شورای تامین (هرچند بدون حق رای) این کانون جدی گرفته شده است.

3 تا 5 درصد ساخت مسکن صنعتی در کشور

رئیس کانون انبوه سازان کشور با اشاره به اهمیت ساخت و ساز صنعتی در کشور خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تنها 3 تا 5 درصد ساخت و سازها در کشور به صورت صنعتی صورت می گیرد و صنعتی شدن از درخواستهای کانون انبوه سازان است زیرا اگر بخواهیم سالانه بیش از یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور بسازیم با روش سنتی قادر به این کار بزرگ نخواهیم بود و ناچاریم برای تحقق این امر و بهره مندی از فواید آن از جمله سرعت و دوام بالا، کاهش هزینه ساخت و انرژی و مصالح و کم شدن خواب سرمایه، عمر ساختمانها را بالا ببریم.

وی تدوین آئین نامه ساخت و ساز و اجرای درست قوانین را در مشارکت بیشتر انبوه سازان موثر دانست و گفت: در حال حاضر انبوه سازان در 30 تا 40 درصد ساخت و سازها مشارکت می کنند و طرح مسکن مهر بستر مناسبی برای حضور انبوه سازان در ساخت مسکن است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور استفاده از مصالح استاندارد را در گرو نظارت سازمانهای ذیربط در مرحله تولید مصالح دانست و گفت: صاحبان واحدها باید در استفاده از مصالح استاندارد دقت و سازندگان را در استفاده از این مواد ملزم کنند و انبوه سازان تنها باید آزمایشهای لازم فنی را انجام دهند.

رهبر در خصوص واگذاری واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان در قالب طرح مسکن مهر اظهار داشت: در حال حاضر 480 هزار واحد ساخته شده توسط انبوه سازان بدون گرفتن تسهیلات نیمه تمام است و واگذار نشده که بدلیل ارزش افزوده عرصه و هزینه بالای ساخت، واگذاری این واحدها با قیمت و شرایط مسکن مهر مقرون به صرفه نیست و تاکنون اجرایی نشده است و تنها در برخی مناطق اطراف تهران حدود 10 هزار واحد با شرایط اعلام شده به متقاضیان واگذار شده است.

حضور موفق در ساخت مسکن خارج از کشور

رهبر قابلیت و توان فنی انبوه سازان برای ساخت مسکن در داخل و خارج از کشور را بسیار خوب ذکر کرد و گفت: در حال حاضر در کشورهای اندونزی و ونزوئلا بیش از 20 هزار واحد مسکونی ساخته شده یا در حال ساخت است که بدلیل کیفیت ساخت مورد توجه مردم این کشورها نیز قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با مشارکت بیشتر انبوه سازان و استفاده از روش صنعتی در ساخت و ساز رونق بخش مسکن در کشور شتاب بیشتری گیرد.