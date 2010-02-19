تاسیسات دریایی 140 میلیارد تومان فروخته شد / جوسازی برای ارزان فروشی

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر با اشاره به فروش سهام شرکت تاسیسات دریایی ایران، گفت: عصر روز گذشته با بررسی تقاضای خرید سهام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی از سوی 2 شرکت، بازگشایی پاکات انجام شد که در نهایت به قیمت 140 میلیارد تومان فروخته شد.

فروش تاسیسات دریایی با 2 خریدار

معاون سازمان خصوصی سازی با اشاره به پیشنهاد دو قیمت 136 و 140 میلیارد تومانی از سوی خریداران و فروش آن به قیمت پیشنهادی بالاتر، اظهار داشت: بحث فروش سهام این شرکت با حضور دستگاههای نظارتی به صورت کلی به اتمام رسیده و فقط بررسی چند مسئله حقوقی تا ابلاغ نهایی آن مانند بدهکار نبودن خریدار باقی مانده است.

غلامی تصریح کرد: یکی از دو شرکتی که برای خرید سهام تاسیسات دریایی ایران اعلام آمادگی کرده بود پیشنهاد فروش سهام شرکت به وی با 10 درصد بالای قیمت و دیگری با 5 درصد را داده بود که در نهایت پیشنهاد خریدار 10 درصدی به عنوان برنده مزایده اعلام شد.

فروش سهام به یک چهارم ارزش کذب است

وی در ادامه با اشاره به وضعیت خوب مالی خریدار نفر دوم که خود مالک 51 درصد از سهام این شرکت نیز است و همچنین آشنایی دقیق وی به وضعیت شرکت تاسیسات دریایی، افزود: متاسفانه طی روزهای گذشته افرادی به نام مقام آگاه در برخی رسانه ها مسائلی مانند فروش سهام تاسیسات دریایی با یک چهارم قیمت واقعی را مطرح کردند که این مسئله از اساس کذب است.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه اگر قرار بود فروش سهام شرکت تاسیسات دریایی به یک چهارم ارزش واقعی آن فروخته شود باید خریداران بسیار زیادی در مزایده حاضر می شدند، گفت: متاسفانه عده ای همیشه با علم به روند کار و عمدی و یا از روی ناآگاهی مواردی را مطرح می کنند.

پروژه ناکام ارزان فروشی

به گفته غلامی، برخی با سیاستهای اصل 44 و واگذاریها به دلیل داشتن منافع مخالفت می کنند که مواردی مانند ارزان فروشی شرکتهای پترو ایران، خدمات هلیکوپتری و در این آخر نیز برای تاسیسات دریایی را مطرح می کنند. در این زمینه یکی دیگر از دلایلی را که می توان برای طرح مباحث ارزان فروشی و مخدوش بودن مزایده ها مطرح کرد، این است که مخالفت با قانون سیاستهای اصل 44 امکان پذیر نیست.

این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی با ذکر این مطلب که بیان شد قیمت گذاری 800 میلیارد تومانی تاسیسات دریایی در سال 84 به یک چهارم ارزش مطرح شده فروخته شد، اظهار داشت: اینکه دارایی ثابت یک شرکت 800 میلیارد تومان برآورد شود ولی ارزش سهام آن یک چهارم رقم یاد شده باشد دو مسئله و مقوله جدا از هم است.

غلامی افزود: در حال حاضر ارزش واقعی جمع کل دارایی این شرکت هزار و 600 میلیارد تومان در ترازنامه برآورد شده است که با توجه به بدهی هزار و 300 میلیارد تومانی آن، خالص ارزش دارایی های تاسیسات دریایی 300 میلیارد تومان است.