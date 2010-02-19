به گزارش خبرنگار مهر، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) یکشنبه دوم اسفند ماه ساعت 10:30 صبح در نشستی با موضوع تبیین و تشریح برنامه‌های سومین جشنواره ادبی "یار و یادگار" میزبان نمایندگان رسانه‌های مختلف خواهد بود.

در این نشست حمید هنرجو دبیر، سهراب هادی گرافیست پیشکسوت و از اعضای شورای سیاستگذاری و عباس براتی‌پور رئیس سنی هیئت داوران سومین جشنواره ادبی "یار و یادگار" به تشریح برنامه‌ها و اخبار این جشنواره خواهند پرداخت.

اختتامیه سومین جشنواره ادبی یار و یادگار با محورهای "امام خمینی(ره) حقیقت همیشه زنده تاریخ"، "انقلاب اسلامی فصل بیداری ملتها"، "مهر میهن؛ عشق ولایت" و بخش ویژه "بانوی انقلاب" ششم اسفندماه 88 در تهران برگزار می‌شود.

حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره)، سهراب هادی، محمدرضا حشمتی معاون فرهنگی مؤسسه، علی اصغر سعادتی و حمید هنرجو از اعضای شورای سیاستگذاری این جشنواره هستند.