دالایی لاما و اوباما دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اوباما و دالایی لاما در اتاق نقشه کاخ سفید دیدار کردند اما برخلاف رئیس جمهور سابق آمریکا که در مقابل دوربینها با رهبر بودائیان تبت دیدار می کرد، آنها در کنار یکدیگر مقابل دوربینها ظاهر نشدند و کاخ سفید تنها یک عکس رسمی از این دیدار منتشر کرده است.

رهبر معزول شده تبت همچنین با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیدار کرد و پس از این دیدار در پاسخ به این که آیا اوباما و آمریکا برای مداخله در آرمان تبت آماده می شود یا خیر گفت: فکر می کنم که زمان نشان می دهد.

رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید خواستار حفظ حقوق مردم تبت در چین و گفتگوهای درجریان دالایی لاما با مقامات چینی شد. وی هر دو طرف را به حفظ گفتگو برای حل نقاط افتراق خود دعوت کرده است.

چین دالایی لاما را جدایی طلب می داند، این درحالی است که دالایی لاما گفته است وی تنها به دنبال خودمختاری تبت در داخل چین است. تا کنون چندین دور از گفتگوها میان نمایندگان دالایی لاما و مقامات چینی برگزار شده است و نتایج آن بسیار اندک بوده است.

دالایی لاما در سال 1959 به دنبال یک قیام ناموفق و 9 سال پس از اشغال نظامی تبت توسط نیروهای کمونیست از تبت متواری شد و در حال حاضر در دارمسالا هندوستان اقامت دارد.

به دنبال دیدار میان دالای لاما و اوباما، چین سفیر خود در آمریکا را به کشور فراخواند.

