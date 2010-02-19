نخستین مرکز سلامت شهری کشور در منطقه 9 تهران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در مراسم افتتاح نخستین مرکز سلامت شهری کشور در منطقه 9 شهرداری تهران با بیان این مطلب گفت: در شهر تهران 294 خانه سلامت از سوی شهرداری تهران در مناطق مختلف ایجاد شده است.

وی افزود: بر اساس وظایفی که برای خانه های سلامت تعریف کرده ایم، این مراکز عملکرد مثبتی داشته اند و با کارکرد مرکز مدیریت سلامت شهری که به صورت پایلوت در منطقه 9 فعالیت خود را آغاز کرده است، 8 خانه سلامت این منطقه، موضوع پیشگیری قبل از درمان را به انجام خواهند رساند.

سخنگوی شهرداری تهران نکته حائز اهمیت برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را تعامل مناسب دستگاه های دولتی دانست و افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شهرداری تهران گام اول را برای تحقق موضوع پیشگیری قبل از درمان برداشته اند و امید است در گام بعدی این تعامل با سازمان مدیریت ایجاد شود تا ارتباط مناسب این سه دستگاه و استفاده از توان و ظرفیتهای یکدیگر، نقش موثری در سلامت شهر تهران ایفا شود.

ایازی ارائه خدمات آموزش و پیشگیری در مراکز وابسته به مدیریت سلامت شهری را رایگان عنوان کرد و گفت: با پیاده سازی این طرح در منطقه 9 ، نسبت به عملکرد آن ارزیابیهای مختلفی صورت خواهد گرفت و امیدواریم با دستیابی به نتایج مثبت، بتوانیم این طرح را در کلیه مناطق شهر تهران تعمیم دهیم.

اولین مرکز مدیریت سلامت شهری کشور در ضلع شمال شرقی بوستان المهدی ( عج ) منطقه 9 به صورت پایلوت در این منطقه راه اندازی شد.