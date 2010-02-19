جزئیات برگزاری و ظرفیت پذیرش آزمون دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی صبح امروز جمعه در حاشیه بازدید از محل برگزاری آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد در واحد علوم تحقیقات این دانشگاه گفت: امسال حدود 21 هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده اند که این رقم نشان دهنده رشد 15 درصدی تعداد متقاضیان نسبت به سال گذشته است.

وی افزود: مردها 64 درصد از داوطلبان این دوره را به خود اختصاص داده اند که نسبت به سال گذشته 2 درصد رشد داشته و زن ها نیز از رشد 12 درصدی برخوردار هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: در آزمون دکترای تخصصی سال 89 در 30 واحد دانشجو می پذیریم که نسبت به سال گذشته 5 واحد افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به اتمام ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد یادآور شد: تاکنون 450 هزار نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کرده اند که نشان دهنده رشدی 15 درصدی است.

جاسبی افزود: در سال 89 در 130 واحد دانشگاهی یک هزار و 348 رشته شهر کارشناسی ارشد ارائه می شود.