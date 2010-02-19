مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی علمی کاربردی تا شنبه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان متقاضی ثبت‌ نام و شرکت در پذیرش دوره‌های کاردانی علمی کاربردی پودمانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی بهمن ماه سال 1388 که نتوانسته اند در تاریخ مقرر یعنی تا 28 بهمن ماه برای دریافت مدارک ثبت ‌نام اقدام کنند، می توانند از ساعت 8 صبح تا ساعت 19 شنبه 1 اسفندماه در باجه اصلی پست مرکز هر یک از شهرستانها و در شهرستانهای بزرگ مانند شهرستانهای اصفهان، اهواز، تبریز، مشهد، شیراز و... در مناطق پستی شهرستانهای مذکور نسبت به دریافت مدارک ثبت نام دوره‌های فوق اقدام کنند.

داوطلبان شهرستان تهران باید منحصرا به یکی از مناطق پستی 11، 13، 14 ، 15 ، 16، 17 ، 18 و 19 مراجعه و نسبت به دریافت مدارک ثبت نام اقدام کنند.

امکان ثبت نام الکترونیکی از طریق شبکه اینترنت نیز برای داوطلبان دوره‌های کاردانی علمی- کاربردی پودمانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی بهمن ماه 1388 حداکثر تا ساعت 24 روز شنبه 1 اسفندماه فراهم شده است لذا داوطلبان می‌توانند حداکثر تا ساعت 24 روز شنبه با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و بر اساس دستورالعملهای مربوط نسبت به تکمیل تقاضانامه الکترونیکی ثبت نام اقدام کنند.