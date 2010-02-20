چرچیل جذب بشقاب پرنده ها شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع انگلیس در روزهای اخیر بیش از 6 هزار صفحه از اسنادی را که بین سالهای 1994 تا 2000 جمع آوری شده اند منتشر کرده است که محتوی صدها شاهدی است که اجسام پرنده ناشناس را در آسمان این کشور مشاهده کرده اند.

همچنین سند دیگری مربوط به سال 1952 است که نشان می دهد وینستون چرچیل رسما از وزیر امور خارجه خود خواسته است تا اطلاعاتی را درباره UFOها جمع آوری کند.

این پنجمین سری از اسنادی است که دولت انگلیس در سالهای اخیر درباره بیگانگان فضایی منتشر کرده است. این مدارک جدید به خصوص دو مورد مشاهده UFOها را در سال 1997 نشان می دهند که اولی در بیرمنگام توسط یک مرد مشاهده شده است.

این مرد که ساعت 4 صبح از محل کار خود به خانه باز می گشته است نوعی فضاپیما به شکل سه گوش را بالای حیاط خانه خود دیده است که پس از سه دقیقه ناگهان ناپدید شده و از خود یک ماده سفید رنگ بر جای گذاشته است که مرد انگلیسی این ماده را درون یک گلدان ریخته است. باوجود این، اطلاعاتی درباره نتیجه آزمایشات انجام شده بر روی این ماده سفید اعلام نشده است.

ماجرای دوم در جنوب ولز اتفاق افتاده است. فردی در نیمه شب درحالی که سوار بر ماشین خود بوده است یک لوله نوری را مشاهده کرده که از آسمان به طرف پایین می آمده است.

برپایه این مدارک، هم خودرو و هم تلفن قابل حمل مرد خاموش می شوند و به همین منظور شاهد از ماشین پیاده می شود و به دنبال نور راه می افتد. حاصل این پیگیری، ایجاد سوختگی بر روی پوست و ماشینی بوده که پوشیده از گرد و غبار بوده است.

همچنین در آگوست 1997 زمانی که پنج ماهیگیر در دریای شمال مشغول صید ماهی بوده اند یک جسم نورانی را می بینند که بالای سر آنها پرواز می کرده است. رادار این ماهیگیران نیز موفق شده بود چند ثانیه قبل از ناپدید شدن جسم آن را ردیابی کند.



براساس گزارش Defence Management، این اسناد جدید نشان می دهند که پدیده های دیدن اجسام فضایی ناشناخته و UFOها در دهه های 40 و 50 نیز رواج داشته است و به خصوص این شواهد نشان می دهند که این اجرام به شکل بشقاب و یا حلقه بوده اند و به همین علت به UFOها بشقاب پرنده نیز گفته می شود.

وینستون چرچیل در نامه ای به وزیر امور خارجه خود نوشته است: "کل داستان بشقاب پرنده ها چیست؟ واقعیت کدام است؟ من گزارشی می خواهم که بتواند به این سئوالات پاسخ بدهد."

پاسخی که در این مورد به نخست وزیر وقت انگلیس داده شد نشان می داد که بشقاب پرنده ها می توانند ثمره پدیده های طبیعی، توهمات دیداری، پرندگان، توپهای ایرواستاتیک و هواپیماها باشند.