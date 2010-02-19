پنج جلد از دانشنامه "عاشورانامه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشنامه گزیده‌ای از بهترین مقالات درباره شخصیت امام حسین(ع) است که در چندین بخش گردآوری شده است .این مقالات شامل مطالبی است که به حیات و قیام امام حسین(ع) می‌‌پردازد و از هر گونه تحریف و خرافه به دور است.



در این دانشنامه بر هدف‌شناسی آن حضرت از قیام تمرکز شده و رویکردهای مختلف در‌باره فلسفه قیام امام بررسی شده است.

برخی از این مقالات ویژه کتاب‌شناسی و یا درباره یک تک‌نگاری مهم است که در آن به پیرایه‌زدایی از قیام امام حسین(ع) پرداخته شده و نمونه‌هایی از تحریفات و مجعولات، به صورت مستدل و مستند نقد شده است.

در این دانشنامه پنج جلدی، آثار اندیشمندان معارف و نویسندگانی چون حضرت آیت الله امام خمینی(ره)، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، جلال‌الدین فارسی، حسین عندلیب، ابراهیم بیضون، محمد ابراهیم آیتی، جلال‌الدین همایی، محمدتقی شریعتی، بهاءالدین خرمشاهی، علی شریعتی، جلال آل‌احمد، غلامرضا گلی‌زواره، محمد جعفر محجوب، محمد صحتی سردرودی، فاطمی موحد، محمد اسفندیاری، محمد باقر بهبودی، مرتضی مطهری، جواد محدثی، رحیم‌پور ازغدی و ... به چشم می‌خورد.

جلد نخست این دانشنامه به "حیات و قیام امام حسین(ع)"، جلد دوم آن به "اهداف و آثار قیام امام حسین(ع)"، جلد سوم آن به "عزاداری و بایدها و نبایدهای آن"، جلد چهارم به "کتاب‌شناسی و مقتل‌نگاری" و جلد پنجم به "مطالعات موردی و پراکنده" در این حوزه پرداخته است.

در مقدمه این دانشنامه پنج جلدی آمده است: این کتاب شامل نزدیک به 70 مقاله از میان هزاران مقاله است و کوشیده شده بهترین آنها برگزیده شود، معیار ما برای گزینش مقالات شامل غنای علمی و اشتمال آن بر توصیف جامع یک مطلب، تحلیل و نظریه‌پردازی و مطالعه انتقادی یک موضوع، نوآوری و ابداع و ارائه نگرشی جدید و گزارش دقیق و بی‌طرفانه از یک موضوع بوده است.

این دانشنامه که به اهتمام محمد اسفندیاری فراهم شده است، با هدف گردآوری مهمترین مقالات درباره عاشورا بوده تا تحقیق در این امر برای عاشوراپژوهان تسهیل شود.

