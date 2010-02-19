به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مهش جایانارایان رئیس صنایع غذایی حلال در بریتانیا در اجلاس اقتصاد و بانکداری اسلامی رویترز که طی روزهای 26 تا 29 بهمن ماه در دوبی برگزار شد گفت: اگر به برخی ارقام توجه کنید مشاهده می کنید که بخش حلال در بریتانیا بین 2 تا 4 میلیارد پوند ارزش دارد، که بیشتر آن وارداتی است.

وی اظهار داشت که مرکز صنایع حلال در ولز جنوبی مستقر خواهد شد و انتخاب محل نیز به علت صنایع گوشتی آن منطقه و قیمت های مناسب زمین بوده است.

این مرکز می تواند خدماتی چون نگهداری، تولید بسته بندی، انتخاب گوشت، فرآوری و تحقیق و توسعه را فراهم کند.

این صنایع حلال با قطب بین المللی حلال پنانگ به عنوان سازمانی که از سوی مالزی برای ارتقا صنایع حلال ایجاد شده همکاری خواهد کرد.

جایانارایان اظهار داشت که راه اندازی این پروژه سه تا پنج سال به طول می انجامد .

به رغم این که میلیونها مسلمان در سراسر اروپا زندگی می کنند هیچ مرکز صنایع حلالی در این منطقه ا وجود ندارد.

جایانارایان رئیس صنایع غذایی حلال در بریتانیا اظهار داشت که این مرکز می تواند بریتانیا را به مرکز حلال منطقه تبدیل کند.

ارزش کلی بازار حلال اروپا درحال حاضر 99 میلیارد دلار تخمین زده شده است که این میزان دربرگیرنده گوشت، غذای تازه و غذای بسته بندی شده است درحالی که ارزش بازار جهانی 639 میلیارد دلار است.

اجرای نخستین پروژه دراین رابطه می تواند به راه اندازی سایر مراکز صنایع غذایی حلال در سراسر اروپا شود که این امر در رابطه با کشورهایی چن آلمان و فرانسه که جمعیت مسلمانان آنها قابل توجه است مورد تأکید قرار می گیرد.

این مرکز در آینده در نظر دارد یک بورس سهام اسلامی در لندن یا لوکزامبورگ راه اندازی کند تا توسعه تشکیلات اقتصادی اسلامی را ترویح کند.