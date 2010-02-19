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۳۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۲۳

اواخر اسفندماه سالجاری/

حسین شمس به ازبکستان سفر می‌کند

حسین شمس به ازبکستان سفر می‌کند

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان برای شرکت در مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا اواخر اسفندماه سالجاری به ازبکستان سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا روز 19 مارس 2010 (28 اسفند سال 1388) در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود. حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان یک روز پیش از برگزاری مراسم قرعه کشی عازم تاشکند می شود تا از نزدیک در جریان چگونگی گروهبندی مسابقات قرار گیرد.

مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا قرار است راس ساعت 15 بعد از ظهر به وقت ازبکستان در هتل اینترکنتینانتال تاشکند انجام شود.

این بازیها قرار است از تاریخ 23 تا 30 می 2010  (2 تا 9 خرداد 1388) در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود.

ایران در آخرین دوره بازیهای قهرمانی آسیا که سال 2008 در بانکوک برگزار شد 4 برصفر تایلند را در فینال برد و و در دهمین دور مسابقات نهمین قهرمانی خود را بدست آورد.

کد مطلب 1036846

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