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۳۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

منابع روسی :

روسیه و اعراب بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید دارند

روسیه و اعراب بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید دارند

یک منبع آگاه در وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، این منبع آگاه در وزارت خارجه روسیه با اشاره به دیدار روز گذشته "الکساندر سلطانف" معاون وزیر خارجه و فرستاده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه با هیئتی بلندپایه از مقامات شورای همکاری خلیج فارس به ریاست " عبدالعزیز احمد العویشق" در مسکو، اظهار داشت: در این دیدار دو طرف بر حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران تاکید کردند.

وی افزود: دو طرف در این دیدار بر تلاش در زمینه عمق بخشیدن به گفتگوها و همکاری های مشترک برای یافتن راه حل سیاسی در مسئله منازعات خاورمیانه تاکید کردند.

بر این اساس، در این دیدار بر این مسئله تاکید شده است که اولویت نخست در خاورمیانه باید تحقق صلح کامل و پایدار در منطقه باشد.

همچنین مقامات وزارت خارجه روسیه و شورای همکاری خلیج فارس در این دیدار بر توسعه همکاری ها در زمینه انرژی از جمله انرژی هسته ای، هوا فضا، مبادلات تجاری، زیربنایی، حمل و نقل، بهداشتی و کشاورزی نیز تاکید کردند.

کد مطلب 1036853

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