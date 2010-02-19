آغاز جشنواره قند پارسی با پیام حامد کرزی در ایران / تغییر داوران شعر

محمدحسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مقدمات فراهم شده برای برگزاری پنجمین جشنواره ادبی "قند پارسی" گفت: برگزیدگان نهایی این جشنواره مشخص شده‌اند و مراسم اختتامیه آن با معرفی آثار برتر و اهداء جوایز به آنان در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم برای آغاز به کار این جشنواره با پیام حامد کرزی (رئیس جمهور افغانستان) انجام شده و مشاور وی وعده این کار را به ما داده است. در عین حال در روز نخست جشنواره پیام سیدمختوم رهین (وزیر فرهنگ افغانستان) قرائت خواهد شد.

محمدی اضافه کرد: علاوه بر این سخنرانان و شاعرانی از کشورهای فارسی زبان به ایراد سخن و شعرخوانی خواهند پرداخت.

دبیر جشنواره قند پارسی همچنین از اضافه شدن دو داور (یکی ایرانی و دیگری افغان) به ترکیب داوران بخش شعر این جایزه ادبی خبر داد و گفت: علی‌محمد مودب (از ایران) و حفیظ‌الله شریعتی (از افغانستان) به این ترکیب اضافه شدند.

پیشتر محمدعلی سپانلو و مصطفی محدثی‌خراسانی (از ایران) و قنبرعلی تابش (از افغانستان) داوری بخش شعر این جشنواره را بر عهده داشتند که با این تغییر تعداد این داوران به 5 نفر رسید.

محمدی ادامه داد: این جشنواره در هر کدام از بخش‌های شعر نو، شعر کلاسیک و ادبیات پایداری و نیز داستان کوتاه، سه اثر برگزیده (اول، دوم و سوم) خواهد داشت که در روز اهداء جوایز اسامی آنها اعلام می‌شود.

وی با اشاره به حضور تعدادی از چهره‌های مشهور ادبی از کشورهای فارسی زبان به عنوان مهمان ویژه در مراسم اختتامیه این جشنواره، گفت: تقی واحدی نویسنده از افغانستان مهمان ویژه جشنواره خواهد بود. همچنین سیدعلی موسوی (در بخش داستان)، حکیم علی‌پور (در بخش‌ شعر) و امان پویامک (در هر دو بخش شعر و داستان) دیگر مهمانان افغان جشنواره‌اند.

دبیر جشنواره قند پارسی ادامه داد: میرزا شکورزاده، مومن قناعت و عبدالحمید صمد نویسندگان پیشکسوت تاجیکستان هم مهمانان ما از این کشور خواهند بود. در این بخش همچنین رستم عجمی شاعر جوان تاجیک مقیم ایران هم حضور خواهد داشت.

وی افزود: در بخش غیررقابتی (جنبی) جشنواره هم مهمانانی از ایران خواهیم داشت که عبارتند از: محمد رفیعی (قم)، وحید طلعت (ارومیه)، علیرضا لبش (تهران)، فاطمه اختصاری (تهران).

محمدی همچنین درباره زمان و مکان برگزاری این جشنواره ادبی هم یادآور شد: جشنواره قند پارسی ساعت 15:30 روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده (2 و 3 اسفند) در فرهنگسرای خانواده واقع در میدان هلال احمر، خیابان گلستان برگزار می‌شود.