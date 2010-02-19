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۳۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

"متدولوژی علوم قرآنی" بررسی می‌شود

"متدولوژی علوم قرآنی" بررسی می‌شود

نشست تخصصی نقد و بررسی محتوایی کتاب "متدولوژی علوم قرآنی" روز چهارشنبه 5 اسفندماه در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویکردهای تاریخی، معناشناسی، هرمنوتیکی، تفسیر قرآن به قرآن، تفاسیر روایی، اجتهادی از جمله مباحث مرتبط با این کتاب هستند که پنجم اسفند مورد بحث و بررسی قرار می گیرند .

این نشست با حضور دکتر عبدالهادی فقهی‌زاده و دکتر بخشعلی قنبری نویسنده و محقق حوزه‌ دین‌پژوهی برگزار خواهد شد .

نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب "متدولوژی علوم قرآنی" روز چهارشنبه، پنجم اسفندماه، از ساعت 17 تا 19 در سرای اهل قلم، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره دو، طبقه دوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 1036863

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