یک تن مواد مخدر در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان در میرجاوه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ حسن شجاعی نسب با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه و مقابله بی امان با اشرار و قاچاقچیان مسلح موادمخدر، مأموران این هنگ در پی کسب خبری از مردم و مرزنشینان غیور منطقه مبنی بر قصد ورود مواد مخدر به داخل کشور از مرز پاکستان سریعاً وارد عمل شده و اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی را آغاز کردند.

فرمانده هنگ مرزی میرجاوه افزود: پس از چند روز اقدامات گسترده اطلاعاتی و شناسایی محورهای احتمالی تردد قاچاقچیان در مناطقی از مرز، مأموران با انجام اقدامات عملیاتی و اجرای کمین، به یک دستگاه خودرو قاچاقچیان برخورد کردند و در یک درگیری مسلحانه موفق شدند این خودرو را متوقف کنند.

وی اضافه کرد: قاچاقچیان با به جا گذاشتن سلاح و مهمات و مواد مخدر به همراه یک دستگاه خودرو به آن سوی مرز متواری شدند.

شجاعی نسب عنوان کرد: مأموران در پاکسازی منطقه درگیری موفق شدند، 935 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را که در بسته های 10 کیلویی بسته بندی شده بود، از یک دستگاه خودرو قاچاقچیان به همراه مقادیری سلاح و مهمات کشف و ضبط کنند.