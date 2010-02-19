رقابت نماینده مازندران در مرحله حذفی بسکتبال دسته یک کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رجائی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران افزود: تیم کوچین که در رقابتهای نیم فصل دسته یک باشگاههای کشور عنوان سومی را کسب کرد به مصاف تیم هفتم این گروه یعنی نماینده یاسوج میرود.
وی افزود: نخستین دیدار دو تیم ساعت 16 عصر امروز به میزبانی نماینده یاسوج برگزار میشود.
رئیس هیئت بسکتبال شهرستان آمل با بیان اینکه دو تیم در این مرحله باید سه بار با هم مسابقه دهند اضافه کرد: هر تیمی که در این سه دیدار دو پیروزی کسب کند به مرحله یک هشتم صعود خواهد کرد.
رجائی ادامه داد: دیدار برگشت دو تیم جمعه هفته آینده در سالن ورزشی پیامبر اعظم آمل برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه تیم کوچین آمل هماکنون در شرایط آمادگی مطلوبی به سر میبرد، اظهار داشت: کادر فنی تیم کوچین شناخت کاملی از نماینده یاسوج دارند و پیروزی برابر این تیم دور از دسترس نخواهد بود.
رئیس هیئت بسکتبال شهرستان آمل ادامه داد: تیم کوچین آمل امسال در نخستین فصل حضور خود در مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاههای کشور عملکرد قابل قبولی را کسب کرد و قرارگرفتن در رده سوم جدول ردهبندی این مسابقات گواه محکمی بر این مدعاست.
رجائی ابراز امیدواری کرد: تیم کوچین بتواند به عنوان یکی از دو تیم لیگ دسته یک جواز حضور در مسابقات فصل آینده لیگ برتر باشگاههای کشور را کسب کند.
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