دو رقم علوفه زودرس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، اردلان مهرانی پیش از ظهر جمعه در حاشیه سفر به مازندران به خبرنگاران گفت: این دو رقم با نام " ارزن باستان" و "پیش‌آهنگ" چندی قبل در مؤسسه تحقیقاتی کرج و با همکاری چند مرکز تحقیقاتی کشور معرفی شد.

وی افزود: رقم جدید علوفه که نخستین رقم بومی ایرانی است در مدت زمان 60 روز به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح بذر کشور تصریح کرد: این دو رقم امسال به صورت ترویجی کشت شد و با موفقیت نیز همراه بود.

مهرانی عملکرد 20 تا 30 تن علوفه در هر هکتار را از قابلیت‌های علوفه‌ی معرفی‌شده جدید بیان و اضافه کرد: ارقام جدید امسال در سطح 20 هکتار به صورت آزمایشی کشت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 22 درصد اراضی کشور به کشت علوفه اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: 28 درصد تولیدات کشور نیز به کشت علوفه اختصاص دارد.

وی یادآور شد: از 13 محصول استراتژیک کشاورزی در کشور سه محصول به بخش علوفه اختصاص دارد.