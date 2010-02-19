مردود شدن 5 میلیون دانش آموز در کشور عادی است

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گزارش ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر مردوی پنج میلیون دانش آموز طی 6 سال گذشته گفت: اگر آمار را سالانه حساب کنیم بالغ بر 800 تا 900 هزار دانش آموز می شود و به عبارتی سالی هشت درصد کل دانش آموزان را شامل می شود که این آمار طبیعی به نظر می آید.

پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود که در 6 سال اخیر نزدیک به پنج میلیون نفر از دانش‌آموزان مردود شده‌اند که هزینه های برآورده شده ناشی از شکست تحصیلی دانش آموزان برای دولت و خانواده ها حداقل معادل دو هزارو 235 میلیارد تومان است.

مردودی پنج میلیون دانش آموز، دو هزار و 235 میلیارد تومان هزینه بر دولت تحمیل کرده است مرکز پژوهشهای مجلس

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در این باره مجلس و آموزش و پرروش توانستند برای حل این معضل دو دوره راهنمایی و متوسطه را با هم تلفیق کنند که قطعا در کاهش مردودی ها موثر است.

کریمی فیروزجایی عملکرد آموزش و پرورش را طی سالهای اخیر در کاهش میزان مردودی ها مناسب ارزیابی کرد و گفت: بیشترین افت تحصیلی و مردودی ها برای پایه اول متوسطه است که به خروج از دوره راهنمایی و حجم بالای محتوای آموزشی برمی گردد که باید اصلاح شود.

سخنان کریمی درباره میزان مردودی ها در پایه اول متوسطه به عنوان بزرگترین گروه مردودیها در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تعداد دانش آموزان مردودی در این پایه هنوز محاسبه نشده است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: چندی پیش با صحبتی که با یکی از مسئولان آموزشی وزارت آموزش و پرورش داشتیم عنوان کرد که افت تحصیلی در پایه اول متوسطه از 24 به 20 درصد رسیده است.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در پاسخ به این سئوال که " آیا نگاه شما به تعداد مردودی ها ساده انگارانه نیست و فکر نمی کنید که افزایش مردودی ها طی سالهای اخیر موجب ترک تحصیلی دانش آموزان شود؟" گفت: این طور نیست؛ ما این مسئله را طی سالهای گذشته دنبال کرده ایم، اما درباره ترک تحصیلی دانش آموزان، یکی از عوامل مردود شدن است و عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در آن دخیل اند.

کریمی فیروزجایی در پایان تاکید کرد: به هرحال از نظر ما جهتگیریهای آموزش و پرورش در بحث کاهش مردودیها مناسب بوده و ما از این بابت نگرانی نداریم.