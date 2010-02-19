مردود شدن 5 میلیون دانش آموز در کشور عادی است

پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عنوان کرده بود که در 6 سال اخیر نزدیک به پنج میلیون نفر از دانشآموزان مردود شدهاند که هزینه های برآورده شده ناشی از شکست تحصیلی دانش آموزان برای دولت و خانواده ها حداقل معادل دو هزارو 235 میلیارد تومان است.
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مردودی پنج میلیون دانش آموز، دو هزار و 235 میلیارد تومان هزینه بر دولت تحمیل کرده است
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مرکز پژوهشهای مجلس
کریمی فیروزجایی عملکرد آموزش و پرورش را طی سالهای اخیر در کاهش میزان مردودی ها مناسب ارزیابی کرد و گفت: بیشترین افت تحصیلی و مردودی ها برای پایه اول متوسطه است که به خروج از دوره راهنمایی و حجم بالای محتوای آموزشی برمی گردد که باید اصلاح شود.
سخنان کریمی درباره میزان مردودی ها در پایه اول متوسطه به عنوان بزرگترین گروه مردودیها در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تعداد دانش آموزان مردودی در این پایه هنوز محاسبه نشده است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: چندی پیش با صحبتی که با یکی از مسئولان آموزشی وزارت آموزش و پرورش داشتیم عنوان کرد که افت تحصیلی در پایه اول متوسطه از 24 به 20 درصد رسیده است.
رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در پاسخ به این سئوال که " آیا نگاه شما به تعداد مردودی ها ساده انگارانه نیست و فکر نمی کنید که افزایش مردودی ها طی سالهای اخیر موجب ترک تحصیلی دانش آموزان شود؟" گفت: این طور نیست؛ ما این مسئله را طی سالهای گذشته دنبال کرده ایم، اما درباره ترک تحصیلی دانش آموزان، یکی از عوامل مردود شدن است و عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز در آن دخیل اند.
کریمی فیروزجایی در پایان تاکید کرد: به هرحال از نظر ما جهتگیریهای آموزش و پرورش در بحث کاهش مردودیها مناسب بوده و ما از این بابت نگرانی نداریم.
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