فتوشاپ 20 ساله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 20 سال قبل اولین نسخه فتوشاپ وارد بازار شد و در مدت دو دهه توانست دنیای عکاسی و گرافیک را تغییر دهد. همچنین موفق شد در بسیاری از موارد واقعیت را وارونه نشان دهد.

گزارش شرکت Adobe نشان می دهد که بر روی دسک تاپ 90 درصد از خلاقان بخشهای مختلف از طراحی تا معماری این نرم افزار نصب شده است.

توزیع اولین نسخه فتوشاپ محصول Adobe در 19 فوریه 1990 آغاز شد اما در حقیقت نسخه پیش از نسخه اولیه فتوشاپ با عنوان Display را توماس نال در 1987 ایجاد کرد. Display قادر بود تنها تصایر سیاه و سفید را ویرایش کند.

جان نال برادر توماس نال که برای شرکت "جورج لوکاس" به عنوان طراح جلوه های ویژه فیلمهایی چون جنگهای ستاره ای و سفر ستاره ای کار می کرد توماس را تشویق کرد که نرم افزار خود را آزمایش کند.

سرانجام پس از ماهها تلاش بر روی رایانه "مکینتاش 2" (اولیه رایانه مک رنگی محصول شرکت اپل مکینتاش) و بازنویسی نرم افزار، این دو برادر موفق شدند فیلترهای اولیه، سازگارکننده ها با فرمتهای مختلف عکس، تصحیح رنگ، حالتها، قلمها و ابزارهای انتخاب را بر روی Display نصب کنند.

برادران نال با شرکت "بارنی اسکن" برای تولید نرم افزار خود به توافق رسیدند و اولین نسخه Display با حدود 200 نمونه توزیع شد و سپس Adobe که پی به پتانسیلهای بالای این نرم افزار ویرایش عکس برده بود با این دو برادر برای توسعه این برنامه به توافق رسید.

توزیع اولین نسخه فتوشاپ در سال 1990 آغاز و خیلی زود با موفقیت چشمگیری مواجه شد به طوری که به فاصله تنها چند ماه نسخه جدید آن وارد بازار شد و اکنون پس از 20 سال، فتوشاپ با نسخه CS4 برای رایانه ها و برنامه های مختلفی ویژه تلفنهای همراه به کاربران خود سرویس می دهد.

در حال حاضر این نرم افزار ویرایش عکس بسیار محبوب به 27 زبان دنیا عرضه می شود و امروزه دیگر تمام عکسها پیش از نمایش از فیلترهای فتوشاپ عبور می کنند. هر چند این نرم افزار در برخی موارد تشخیص مرز میان تصاویر واقعی و مجازی را دشوار می کند.

با وجود این، هنوز عکاسان بسیاری هستند که تصاویر واقعی را ترجیح می دهند اما این به معنی بی علاقگی به استفاده از فتوشاپ نیست. برای مثال ژول میبروویتز عکاس خبری، برنده جوایز متعدد عکاسی و تنها کسی که پس از انفجار برجهای دوقلوی نیویورک وارد "نقطه صفر" (Ground Zero) این برجها شد اظهار داشت: "من از فتوشاپ تنها برای برخی تصحیحهای کوچک رنگ استفاده می کنم و بنابراین وقتی مردم عکسهای من را نگاه می کنند تصاویر فتوشاپی نمی بینند و آن چیزی که در مقابلشان است کاملا واقعی است."