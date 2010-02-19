همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه های ارزیابی درونی در ایران و جهان، ارزیابی درونی و ترویج فرهنگ کیفیت در آموزش عالی، چالش های اجرای ارزیابی درونی و ارزیابی برونی گروههای آموزشی، نقش ارزیابی در بهبود کیفیت و توسعه علمی آموزش عالی کشور، نقش ارزیابی درونی گروههای آموزشی در توانمندسازی، اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی، وضعیت و روال مطلوب توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نقش ارزیابی نظام یافته در راهبری مطلوب نظام آموزشی و چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی در بهبود کیفیت دانشگاهی محورهای این همایش به شمار می آیند.

این همایش 6 اردیبهشت ماه 1389 با همکاری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سازمان سنجش آموزش کشور، دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.