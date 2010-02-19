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۳۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۳

همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی برگزار می شود

همایش ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی برگزار می شود

چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی در دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه های ارزیابی درونی در ایران و جهان، ارزیابی درونی و ترویج فرهنگ کیفیت در آموزش عالی، چالش های اجرای ارزیابی درونی و ارزیابی برونی گروههای آموزشی، نقش ارزیابی در بهبود کیفیت و توسعه علمی آموزش عالی کشور، نقش ارزیابی درونی گروههای آموزشی در توانمندسازی، اعضای هیئت علمی و گروههای آموزشی، وضعیت و روال مطلوب توسعه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نقش ارزیابی نظام یافته در راهبری مطلوب نظام آموزشی و چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی در بهبود کیفیت دانشگاهی محورهای این همایش به شمار می آیند.

این همایش 6 اردیبهشت ماه 1389 با همکاری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، سازمان سنجش آموزش کشور، دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

کد مطلب 1036885

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