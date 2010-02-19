ناوشکن راهبردی جماران به ناوگان دریایی جمهوری اسلامی ایران پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، ناوشکن راهبردی جماران که بدست متخصصان ایرانی ساخته شده است با حضور مقام معظم رهبری به ناوگان نیروی دریایی ارتش پیوست.

در این مراسم که صبح امروز جمعه برگزارشد، ناوشکن جماران با حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا در خلیج فارس به آب انداخته شد.



این ناوشکن که به عنوان عظیم‌ترین دستاورد دفاعی کشورتوسط متخصصان نیروی دریایی ارتش و نخبگان صنایع دفاعی ساخته شده است، اولین ناوشکن جنگی است که طراحی ، ساخت و مراحل تکمیلی آن توسط متخصصان کشورمان با قابلیت های داخلی ساخته شده است.

با ساخت ناوشکن ایرانی جماران، دانش ساخت ناوشکن‌ها در ایران بومی شد و کشورمان به جمع تولید کنندگان ناوشکن در دنیا پیوست. هم اکنون دومین ناوشکن نیز به عنوان نسل بعدی ناوشکن‌های ایرانی، توسط متخصصان دفاعی کشور در حال ساخت است.

ناوشکن جماران با توجه به تجهیزاتی بکار رفته درآن توانایی مبارزه با اهداف سطحی، زیر سطحی و هوایی را به طور همزمان دارد. همچنین حمل بالگرد و سوخت گیری و توانایی به ‌کارگیری این ناوشکن در جنگ‌های الکترونیکی از جمله مختصات منحصر بفرد این محصول دفاعی است.

ساخت این ناوشکن در این سطح از تکنولوژی که تاکنون در انحصار چند کشور بوده، از این پس از انحصار این کشورها خارج گشته و دانش طراحی و ساخت سامانه های این نوع ناوشکن در اختیار متخصصان کشورمان قرار می گیرد.

برای ساخت این محصول دفاعی از یک میلیون چهار صد قطعه داخلی استفاده شده که این حجم از کار تخصصی نشانگر اقدام با ارزش نخبگان داخلی در صنایع مربوطه است.

در این مراسم که فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح حضور داشتند، مقام معظم رهبری به گفتگو و بازدید از بخشهای مختلف این پروژه مهم دفاعی پرداختند.