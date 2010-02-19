بزرگداشت بهمن جلالی در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر چهل روز پس از درگذشت بهمن جلالی، عکاس نامدار ایران، مجله عکسنامه مراسمی را به یاد او ساعت 17.30 روز دوشنبه سوم اسفند 1388 درخانه هنرمندان ایران برگزار می‌کند. در این مراسم چند تن از هنرمندان و صاحب نظران درباره این معلم عکاسی ایران صحبت می‌کنند و همچنین گزیده‌ای از عکس‌های او به نمایش در می‌آید.

بهمن جلالی متولد تهران1323 و فارغ‎التحصیل رشته اقتصاد بود.او همکاری با انتشارات واحد عکاسی صدا و سیما را از سال1349 آغاز کرد.از سال 1355 تا 1357 مدیریت واحد عکاسی انتشارات صدا و سیما و از 1357-1373 مدیریت واحد عکاسی انتشارات سروش را برعهده داشت.از دیگر فعالیت‌های او می‌توان به انجام پروژه بزرگ عکاسی از هنر آفریقای سیاه در کشورهای غنا، سنگال، ساحل عاج، نیجریه، گابن و کامرون 1356 ،عضو بنیانگذار و مشاور عالی عکسخانه شهر اولین موزه عکاسی ایران 1374-1376 ،عضو شورای سردبیری عکسنامه اولین فصلنامه تخصصی عکاسی از 1377-1388 ،دبیر نهمین دو سالانه عکس ایران-1384 ،داور مسابقات و جشنواره های داخلی و بین‌المللی متعدد،مدرس عکاسی در دانشکده صدا و سیما، دانشگاه آزاد، مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‎ها،دانشگاه تهران، دانشگاه هنر و موسسه ماه و مهر از سال1357-1388 اشاره کرد .