ایران اسلامی بدنبال استقلال در همه ابعاد است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین اظهار داشت: ایران اسلامی طالب حق و عدالت و ظلم ستیزی است و اجازه نخواهد داد حق ملتهای مظلوم هم پایمال شود.

وی افزود: علیرغم تبلیغات دشمنان، ما هرگز بدنبال قدرت طلبی نیستیم بلکه درپی استقلال هستیم تا بتوانیم روی پای خود بایستیم و به دیگران وابسته نباشیم.

خطیب نمازجمعه قزوین یادآور شد: راهپیمایی 22 بهمن ماه نشان داد ملت ما هوشیار و بیدار است و علیرغم تبلیغات سوء دشمن همچنان حامی نظام اسلامی و گوش به فرمان رهبر انقلاب است.

آیت الله باریک بین تصریح کرد: مردم با این حضور حماسی که در طول سالهای پس از انقلاب بی سابقه بود پاسخ دندان شکنی به دشمنان دادند و این بار نمایندگان استکبار که در داخل نتیجه نگرفته اند با دوره افتادن در کشورهای دیگر تلاش می کنند با طرح ایران هراسی، کشورهای دیگر را از ایران بترسانند اما ملتها و دولتهای منصف جهان می دانند ایران هرگز نه بدنبال جنگ و ظلم به دیگر کشورهاست و نه اجازه خواهد داد که حقش پایمال شود.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: مردم باید چون گذشته در صحنه باشند و با تبیعت از رهبری با این توطئه ها نیز مقابله کنند.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین در مورد مناسبتهای روز از جمله آغاز ولایت جهانی اباصالح المهدی(عج)، شهادت امام حسن عسگری(ع)، حمله به هواپیمای مسافربری ایران توسط صدام و شهادت آیت الله محلاتی مطالبی بیان کرد.

آیت الله باریک بین در خصوص ضرورت آشنایی بیشتر جوانان و نوجوانان با قرآن هم نکاتی را یادآور شد و اظهار داشت: روحانیون، ائمه جمعه و جماعات، استادان دانشگاه و حوزه و والدین وظیفه دارند زمینه آشنایی و انس بیتشر فرزندان و جوانان کشور با کتاب انسان ساز قرآن را فراهم کنند تا آینده کشور از نظر اخلاق و سلامت رفتاری تضمین شود.