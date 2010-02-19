تهدیدات آمریکا نسبت به ایران واهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی امروز در خطبه های نمازجمعه ساری افزود: توطئه ها و ترفندهای بی اساس دشمن خصوصا آمریکا به ملت ایران تازگی نداشته و هیچ اثری در افکار پاک جوانان غیور این مرز و بوم نخواهد گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای منطقه برای تروریست جلوه دادن فعالیتهای هسته ای ایران پوچ و بی اساس بوده و ملت ایران با تکیه بر دانش صلح آمیز هسته ای به توفیقات روزافزون علمی در همه عرصه ها دست خواهد یافت.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه حفظ وحدت و همدلی بین طیف های مختلف سیاسی در برهه کنونی ضروری است، تصریح کرد: مردم نقش اساسی در تقویت باورهای دینی و همدلی بین آحاد و گروه ها را دارند.

طبرسی با بیان اینکه توطئه ها و ترفندهای دشمن برای تخریب افکار جوانان نسبت به ولایت تمامی ندارد، یادآور شد: ملت بزرگ ایران با تقویت ولایت پذیری و تکیه بر پیشوای شیعیان جهان، پله های شکوفایی، اقتدار و جوانمردی را یکی پس از دیگری سپری خواهند کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سالروز شهادت استاد محلاتی و گرامیداشت یاد شهدای روحانی اظهار داشت: روز روحانیت و دفاع مقدس اکنون در تقویم رسمی کشور ثبت شده تا یاد حماسه آفرینی های مبلغان زنده تاریخ ثبت و درج شود.

طبرسی با تسلیت ایام شهادت امام حسن عسگری اظهار داشت: مسئولین ایمان به خدا و خدمت رسانی بی مزد و منت به مردم را در خود تقویت کنند.

وی با بیان اینکه ایمان و اعتقادات ملت ایران اکنون زبانزد کشورهای اسلامی منطقه شده است، تصریح کرد: مردم قدرشناس ایران اسلامی هیچگاه افکار زشت و پلید آمریکایی را بر خون های پاک شهیدان ترجیح نخواهند داد و هزینه های میلیارد دلاری آمریکا و توطئه گران علیه ایران تاثیری در افکار آنان نسبت به ولایت نخواهد گذاشت.

وی در پایان از صدا و سیما و اصحاب رسانه مازندران برای پوشش اخبار مناسب جشن های سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه پایانی صفر قدردانی کرد.