کودتا در نیجر و لغو قانون اساسی/ حمایت ضمنی واشنگتن از کودتاگران

سرهنگ "جوکوی عبدالکریم" سخنگوی شورشیان نظامی نیجر که خود را با نام شورای عالی نظامی نیجر معرفی کرده و هدف خود را بازگرداندن دموکراسی به این کشور اعلام کرده است، یک روز پس از کودتا بیانیه رسمی این شورا را در جمع رسانه های خبری قرائت کرد.

وی تاکید کرد: از این پس قانون اساسی در کشور لغو می گردد و بر این اساس تمام موسسات دولتی نیز منحل اعلام می گردند.

سخنگوی کودتاگران در ادامه افزود: در حین شب نیز حکومت نظامی برقرار است و هرگز کسی اجازه عبور و مرور ندارد.

"مامادو تانگا" رئیس جمهور خلع شده نیجر

منابع آگاه شب گذشته با اشاره به حمله گروهی از نظامیان شورشی به رهبری ژنرال "آدمو هارونا" به کاخ ریاست جمهوری نیجر، در نیامی (پایتخت نیجر) از وقوع کودتای نظامی دراین کشور خبر داده بودند.

بر این اساس، گروهی از نظامیان شورشی با حمله به کاخ ریاست جمهوری که "مامادو تانگا" (رئیس جمهور نیجر) در آن اقامت داشته، پس از چهار ساعت که سه کشته نیز بر جای گذاشت، رئیس جمهور و وزرای دولت را بازداشت کرده اند.

گفته می شود اعضای حکومت سرنگون شده نیجر در مکانی نزدیک به کاخ ریاست جمهوری در نیامی بسر می برند.

از سوی دیگر، "فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام پشتیبانی ضمنی از کودتاگران نیجر، تصریح کرد: تانگا (رئیس جمهور نیجر) نباید جز خودش کس دیگری را در زمینه وقوع کودتا سرزنش کند.

وی ادامه داد: هم اکنون اوضاع در نیجر واقعا سخت است، رئیس جمهور در نظر داشت دوره ریاست خود را تمدید کند که این مسئله باعث سرعت بخشیدن به تحولات اخیر (کودتا) شد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه در تلاش برای سخنان قبلی خود، افزود: البته ما خشونت را در هر شکلی که باشد تایید نمی کنیم و معتقدیم این مسئله بیانگر آن است که نیجر باید هرچه سریع تر وارد مرحله برگزاری انتخابات شده و دولت جدید را تشکیل دهد.

کروالی همچنین به این مسئله اذعان کرد که واشنگتن در مسئله کودتای نیجر از کمبود اطلاعات رنج می برد.

از سوی دیگر، اتحادیه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ایکواس) که در ماه های اخیر تلاش هایی را برای حل بحران میان مخالفان و دولت داشته است، اعلام کرد: بر هر گروهی که بر خلاف قانون اساسی زمام حکومت نیجر را دست بگیرد، تحریم های جدید اعمال می شود.

این در حالیست که مامادو تانگا رئیس جمهور نیجر نیز پس از انحلال پارلمان این کشور و اعمال اصلاحات در قانون اساسی نیجر در دسامبر 2009 با انتقادات گسترده و تحریم های بین المللی مواجه شده بود.

وی اصلاحاتی را در قانون اساسی این کشور اعمال کرد که موجبات تمدید 5 ساله دوران ریاست جمهوری اش را فراهم آورد.

خاطر نشان می شود، تانگا خود پیش از این افسر ارتش نیجر بود، که در سال 1999 به ریاست جمهوری برگزیده شد. نیجر کشوری است که پس از استقلال از فرانسه در سال 1960 شاهد کوتاهای متعدد و دوره های مختلفی از حکومت های نظامی بوده است.