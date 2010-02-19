ورزشگاه انقلاب کرج در تسخیر تماشاگران تبریزی / تشویق علی دایی!

به گزارش خبرنگار مهر، هواداران پرشور تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز همچون دیدارهای گذشته این تیم حضوری پررنگ در ورزشگاه دارند.

هواداران تراکتورسازی بخش اعظمی از سکوهای ورزشگاه انقلاب کرج را به تسخیر خود درآورده اند. تعداد زیادی از هواداران تراکتور سازی از شب گذشته به کرج آمدند و در اطراف ورزشگاه انقلاب مستقر شده بودند.

در حالی که ورزشگاه انقلاب کرج مملو از طرفداران تیم فوتبال تراکتور سازی است در اطراف ورزشگاه نیز تعداد زیادی از هواداران این تیم حضور دارند و ترافیک زیادی در اطراف ورزشگاه به وجود آورده اند.

هوداران تراکتورسازی با سردادن شعار " استادیوم خالی ای تبریزی جا نداره" ، باعث شدند تا مسئولان حراست ورزشگاه هوداران این تیم را به سکوهای خالی ورزشگاه هدایت کنند.

* مسئولان باشگاه سایپا در اقدامی جالب توجه در نقاط مختلف ورزشگاه انقلاب پلاکاردهایی نصب کردند و به زبان آذری به هواداران و مسئولان تیم فوتبال تراکتورسازی خیرمقدم گفتند.

* اسکوربورد ورزشگاه انقلاب کرج تا پیش از آغاز دیدار سایپا- تراکتورسازی بازی مقاومت سپاسی شیراز- پرسپولیس را پخش می کرد.

* هوداران تیم فوتبال تراکتورسازی با سر دادن شعارهایی علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس را تشویق کردند.

* تعداد اندکی از هوداران تیم فوتبال سایپا نیز برای حمایت از تیم محبوب خود به ورزشگاه آمده و در گوشه ای مستقر شدند.

* این برای اولین بار در فصل جاری است که ورزشگاه انقلاب کرج برای یک مسابقه مملو از تماشاگر می شود.

* ناصر شفق مدیر عامل باشگاه تراکتورسازی و کوشا مدیر عامل سایپا با حضور در جایگاه ویژه ورزشگاه انقلاب کرج جدال تیم های خود را به تماشا نشستند.

دیدار این دو تیم از هفته بیست وهفتم لیگ برتر از ساعت 15:15 دقیقه آغاز شده است.