شرکت 30 هزار نفر در سی و دومین دوره مسابقات قرآن کریم در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین احمدیان، معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ظهر جمعه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: امسال سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در دو بخش شکوفه ها و بزرگسالان در مقاطع سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار می شود.

وی از مشارکت بیش از 30 هزار نفر در سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن در رشته های حفظ، قرائت و ترتیل و مفاهیم در بخش خواهران و برادران خبر داد و تصریخ کرد: مرحله اول مسابقات به صورت شهرستانی و مرحله دوم در استانها و بعد از راهیابی به مرحله استانی، این مسابقات در 8 منطقه در کشور برگزار شد.

وی از راهیابی 160 نفر در مرحله کشوری سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خبر داد و اذعان داشت: در مرحله کشوری 80 نفر از شکوفه ها و 80 نفر از بزرگسالان به رقابت می پردازند.

احمدیان در ادامه از حضور موفق بانوان در مسابقات قرآنی کشورهای اسلامی خبر داد و تصریح کرد: در این مسابقات که در بین 14 تا 15 کشور اسلامی در بخش های مختلف قرآن برگزار می شود، شرکت کنندگان ایرانی موفق به کسب رتبه های برتر شده اند.

مسابقات سراسری قرآن کریم از 29 بهمن در مشهد آغاز شده و تا 6 اسفند ادامه دارد.