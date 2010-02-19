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۳۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

سقای بی ریا:

راه ورود جوانان به عرصه موقوفات ایجاد تعاونیهای وقف است

راه ورود جوانان به عرصه موقوفات ایجاد تعاونیهای وقف است

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت تأسیس تعاونیهای وقف را راه ورود جوانان به عرصه موقوفات دانست و گفت: حضور جوانان در امور خیریه و وقف جریان فرهنگی مناسبی را در جامعه بوجود می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: پس اندازهای اندک جوانان در تعاونی های وقف می تواند منجر به ایجاد موقوفات مؤثری در عرصه های فرهنگی و اجتماعی شود.

وی ادامه داد: با فعال شدن جوانان در این عرصه خانواده ها و دیگر افراد جامعه نیز تشویق می شوند و در مقوله وقف فرهنگ سازی مؤثری صورت می پذیرد.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت با اشاره به موقوفاتی که در کشورهای اروپایی در خصوص توسعه علم و دانش برای دانشگاه ها وجود دارد، بیان داشت: مردم ما در تاریخ وقف ابتکارهای بسیاری را بوجود آورده اند و متولیان باید ظرفیت های موجود را بالفعل کند.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ وقف از سوی صدا و سیما، خاطرنشان کرد: باید نهادهای فرهنگی فعال شده و خدمات خیریه را به سمت وقف جهت دهی کنند.

حجت الاسلام سقای بی ریا اذعان داشت: وقف درعین حال که منافع خیریه فراوانی دارد اصل آن ماندگار و مصداق حقیقی باقیات الصالحات است.

وی در خصوص برگزاری آیین های عاشورایی در دهه آخر صفر در مشهد گفت: تلفیق سخنرانی، آیین های عزاداری و مداحی ابتکار جدیدی بود که در قالب هنر به مخاطبان دراین برنامه ها عرضه شد.

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت عنوان کرد: ترکیب عزاداری سنتی و قالبهای هنری تأثیر مناسبی را در مخاطبان آیین های عاشورایی دارد.  

کد مطلب 1036981

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