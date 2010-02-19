احداث شهرک تخصصی دیزل سنگین در شهرستان آمل

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید هدایت در بازدید از شرکت تولیدی و صنعتی دیزل سنگین ایران ( دسا ) در شهرستان آمل با اشاره به اینکه احداث این شهرک جزو راهبردهای وزارت صنایع و معادن به شمار می رود، گفت: شروع احداث شهرک با ایجاد خط تولید و مونتاژ موتورهای دیزل سبک به تعداد 60 هزار دستگاه آغاز می شود.

هدایت همچنین در خصوص پروژه تولید مولدهای CHP ( تولید همزمان برق و گرما )، گفت: شرکت دیزل سنگین ایران بایستی این پروژه را در راس فعالیتهای خود قرار دهد و در زمان مقرر آن را به انجام برساند.

محمد سبزوی مدیرعامل شرکت دیزل سنگین ایران ( دسا ) نیز در تشریح مهمترین پروژه های در دست اجرای این شرکت، اظهار داشت: پروژه تولید مولدهای CHP ( تولید همزمان برق و گرما ) یکی از پروژه های مهم دسا است که مذاکرات اولیه با شرکت MTU آلمان صورت گرفته تا با حمایتهای سازمان گسترش از سال آینده همزمان با انتقال تکنولوژی، تولید این نوع مولد ها آغاز شود.

براساس توافقهای صورت گرفته، سازمان گسترش موظف است زیر ساختهای لازم برای تولید 2 هزار مگاوات برق با مولد های ترکیبی برق و گرما را نیز فراهم کند.

وی درباره روند پیشرفت پروژه تولید موتورهای دیزلی جدید با همکاری شرکت MTU که دومین تولید کننده موتور در دنیا است، تصریح کرد: خط تولید این نوع موتور از شهریور سال آینده در دسا آغاز خواهد کرد و نخستین مجموعه این موتورها در مهرماه سال آینده تحویل شرکت مپنا ریلی برای به کار گیری در کشنده های در دست ساخت در شرکت مذکور می شود.