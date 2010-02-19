استاندار فارس شماره موبایل خود را به مردم اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمدزاده ظهر جمعه در دیدار با جمعی از مردم در مصلی نماز جمعه شیراز با اعلام شماره تلفن همراه خود گفت: مردم مسائل و مشکلات استان را از طریق پیامک به شماره "09122722193" اعلام کنند تا شخصا در اولین فرصت آنها را بررسی و مسائل مطرح شده را پیگیری کنم.

استاندار فارس و معاونین وی در دیدار چهره به چهره خود با مردم به مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی بیش از 100 نفر از مراجعه کنندگان رسیدگی و در جهت حل مشکلات آنان دستوراتی صادر کردند .

احمد زاده در حاشیه این دیدار اظهار داشت: جدا از این مسئله که مسئولان به چه میزان می توانند مشکلات مردم را حل کنند، نفس حضور در میان مردم و شنیدن حرفهای آنان و مواجهه مستقیم با دردها و مشکلات و مسائل مردم موضوعیت دارد

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وی افزود: اینکه در یک جلسه مدیران ارشد استان دور یک میز بنشینند و مردم به آنها مراجعه کنند و برخی از مشکلاتی که ممکن است ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه ها باشد در همان مجلس حل و فصل شود از برکات دیدارهای عمومی با مردم است

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احمدزاده تصریح کرد: برای حل و فصل برخی از مشکلات مردم لازم است شخص استاندار یا معاونین به مسئله ورود کنند و از اختیارات خود برای حل مشکلات مردم که بعضا چندین سال به طول انجامیده و مردم را رنج می دهد استفاده کنند

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وی ادامه داد: این موضوع که در دیدارهای عمومی مدیران با خروج از اتاقهای دربسته بین مردم حاضر می شوند، راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه است تا مسئولین از نزدیک این مسائل را مورد شناسایی و ریشه یابی قرار داده و برای حل و فصل آنها چاره اندیشی کنند

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وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه ارتباط مدیران با مردم نباید قطع باشد، افزود: مدیران شماره تلفن خود و دفاترشان را به مردم اعلام کنند تا مردم مسائل خود را از طریق پیامک به اطلاع آنها برسانند و مدیران علاوه بر آشنایی بیشتر با مسائل و مشکلات مردم، برای رفع آنها پیگیری های لازم را به عمل آورند

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نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به نزدیک بودن ایام پایانی سال و آغاز سال جدید نیز خاطرنشان کرد: یکی از مسائل و مشکلاتی که در آستانه سال نو با آن مواجه هستیم، گران شدن برخی از اقلام و مایحتاج ضروری مردم است که از مسئولین استان می خواهم قیمت استاندارد و نرم اقلامی مانند گوشت، برنج، میوه و آجیل را به استاندار اعلام کنند و من نیز این قیمت ها را به اطلاع مردم برسانم تا از سوء استفاده احتمالی برخی افراد سودجو جلوگیری شود

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احمدزاده تاکید کرد: همه مدیران دستگاه های نظارتی باید وارد میدان شوند و با افرادی که با احتکار قصد کاهش میزان اقلام مایحتاج و ضروری مردم و گران شدن آنها را دارند، شدیدا برخورد کنند

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وی خاطرنشان کرد: اگر متوجه شوم در استان فارس فرد یا افرادی مبادرت به احتکار کالاهای مورد نیاز مردم می کنند یا این کالاها را با قیمت بالا در ایام پایانی سال ارائه کنند، شخصا ورود خواهم کرد و برخورد قاطع و قانونی با متخلفین انجام خواهم داد و با مردم حقیقت را در میان می گذارم که با رسانه ای کردن این مسائل ممکن است آبروی آنان به خطر بیافتد. استاندار فارس همچنین به مدیران دستگاه های اجرایی دستور داد در ایام پایانی سال دستگاه ها هیچ کندی در ارائه خدمات به مردم نداشته باشند و تا آخرین فرصت قبل از تعطیلات به خدمت رسانی دکتر احمدزاده با اعلام این مطلب که در ایام پایانی سال به ادارات استان سرکشی خواهم کرد، گفت: اگر ببینم درب اتاقی بسته و مردم معطل رسیدگی به کارهای خود هستند، با مدیر آن دستگاه برخورد یا آن را عزل خواهم کرد

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وی یادآور شد: مجموعه دستگاه های اجرایی و فرمانداریهای استان باید تا قبل از تعطیلات رسمی پاسخگوی مردم باشند و شان خدمتگزاری به مردم را با تمام توان به جا آورند