پیروزی در حال پیشرفت است/ از قهرمانی غافل نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی دایی بعد از ظهر جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل مقاومت سپاسی شیراز در جمع خبرنگاران افزود: امروز تیم پیروزی با اقدامات و پیشرفتهایی که صورت گرفته به شکل تیمی منجسم درآمده اما در عین حال کارهای زیادی مانده که باید برای آنها تلاش کرد.

وی خاطرنشان کرد: هنوز هفت بازی دیگر در پیش است و بزرگترین هدف ما نیز حضور در لیگ باشگاه های آسیا در سال آینده بوده ضمن اینکه از لیگ و قهرمانی نیز غافل نخواهیم شد.

سرمربی تیم پیروزی تهران با اشاره به بازی تماشایی معمار زاده دروازه بان تیم نیز بیان کرد: بازی امروز وی در حد استانداردهای بین المللی بوده و معمار زاده امروز روز عالی را پشت سر گذاشت ولی در عین حال هر سه دروازه بان تیم نیز نیروهای مناسبی و قوی هستند.

دایی همچنین با اشاره به بازی امروز تیمش مقابل مقاومت نیز عنوان کرد: امروز بازی خوبی به نمایش گذاشته شد و موقعیتهای زیادی نیز خلق شد که پیروزی توانست در نیمه اول از موقعیتهای خود استفاده کرده و به دو گل دست پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه از چندی پیش نسبت به بازی های مقاومت بررسی های لازم صورت گرفت و پی به ضعف دروازه بانی تیم در شوتها و ضربات ایستگاهی برده بودیم، افزود: بر این اساس نیز طی سه جلسه تمرین گذشته بر روی ضربات ایستگاهی تمرینات لازم صورت گرفته بود.