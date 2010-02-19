پرتاب مواد محترقه و نیمکت به داخل زمین/ هواداران تراکتور غریبه با نظم!

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر جمعه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، بارش باران به حدی بود که داور در دقیقه 78 تصمیم به قطع بازی گرفت اما با اعتراض مربیان و بازیکنان سایپا از تصمیم خود صرف نظر کرد و بازیکنان دو تیم را به زمین فرا خواند.

* جایگاه خبرنگاران ورزشگاه انقلاب کرج شرایط نامطلوبی داشت و تهیه خبر و گزارش را برای خبرنگاران دشوار کرده بود. در جایگاه خبرنگاران افراد متفرقه زیادی دیده می شدند که حضور آنها اعتراض خبرنگاران را به دنبال داشت.

* در نیمه دوم که بارش باران شدت گرفت هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی به جایگاه خبرنگاران هجوم آوردند به گونه ای که خبرنگاران ناچار شدند برای تهیه گزارش به محل های دیگر بروند. جالب اینجاست که هواداران تراکتور سازی حتی به جایگاه ویژه ورزشگاه نیز هجوم آوردند و ماموران حراست و انتظامات ورزشگاه توانایی مهار آنها را نداشتند.

* هواداران منتسب به تیم فوتبال تراکتورسازی در طول بازی بارها اقدام به پرتاب مواد محترقه و نارنجک دست ساز به کنار زمین کردند. آنها در زمانی که بازیکنان سایپا مرتکب خطا می شدند یا داور به ضرر تیم محبوبشان سوت می زد با سر دادن شعارهایی اعتراض خود را به این موضوع نشان می دادند. نکته جالب توجه اینکه شعارهای آنها غالبا به زبان آذری بود.

* اسکوربورد ورزشگاه که از دقیقه 40 روشن شده بود در دقایق آغازین نیمه دوم به علت قطع برق ورزشگاه خاموش شد و در این نیمه بازی 45 دقیقه بدون نور برگزار شد به حدی که عملکرد بازیکنان تحت تاثیر قرار گرفته بود.

* محمد مایلی کهن در آغاز نیمه دوم با 2 دقیقه تاخیر وارد زمین شد.

* در اواسط نیمه اول این بازی اتفاق جالب توجهی رقم خورد. دو نوجوان که مسئول حمل برانکارد بودند برای خارج کردن بازیکن مصدوم تیم سایپا از زمین به سرعت در حال دویدن بودند که به ناگاه برانکارد ازدستشان افتاد.

* از سوی برخی تماشاگران به بخش های از امکانات ورزشگاه انقلاب کرج آسیب وارد شده و تعدادی از نیمکت های این ورزشگاه از بین رفته اند. هواداران معترض تراکتورسازی با پرتاب نیمکت ها به زمین اعتراض خود را به نتیجه ثبت شده نشان دادند.

* مربیان تیم تراکتورسازی در نیمه دوم تیمشان با یک گل از سایپا عقب افتاده بود اعتقاد داشتند شرایط جوی مهیای ادامه بازی نیست و داور باید مسابقه را قطع کند اما داور بدون توجه به اعتراض های آنها مسابقه را ادامه داد.

* نمایندگان کرج در مجلس شورای اسلامی و افشین قطبی از تماشاگران ویژه دیدار امروز سایپا - تراکتور سازی بودند.