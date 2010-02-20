مقاومت از موقعیتها استفاده نکرد/شرایط تیم در جدول خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، داود مهابادی بعد از ظهر جمعه پس از شکست دو بر یک تیمش مقابل پیروزی در جمع خبرنگاران افزود: بازی در نیمه دوم خوب بود و در نیمه اول نیز مقاومت بر مسابقه تسلط داشت اما بازهم بر خلاف جریان بازی دو گل را دریافت کردیم.

وی کسب این نتیجه را غیر عادلانه خواند و افزود: عدم استفاده از موقعیتها اتفاقی بوده که طی چند هفته گذشته در مقاومت رخ می دهد و امروز نیز بازیکنان به خوبی از موقعیتهای پیش آمده استفاده مطلوب را نبردند.

سرمربی تیم مقاومت با اشاره به ضعفهای موجود در دروازه بانی این تیم نیز بیان کرد: طی جلسات تمرینی گذشته ضربات از راه دور و ایستگاهی را با دروازه بانان تیم تمرین کرده بودیم اما بازهم این مشکل در این نقطه وجود دارد.

مهابادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه "در لیست مقاومت یک جای خالی وجود دارد چرا به جذب دروازه بان اختصاص نمی یابد"، افزود: در این خصوص به فکر چاره بودیم اما دروازه بانی که از نیروهای کنونی مقاومت بهتر باشد، آزاد نیست و هرکدام در یک تیم مشغول هستند ضمن اینکه باید در نظر داشت در نیم فصل اول نیز با همین دروازه بانان نتیجه خوبی کسب شده بود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری پیرامون دعوت از وی برای حضور در کمیته انضباطی به خاطر مسائلی که در مورد داوریها وجود داشت نیز عنوان کرد: آنچه در مورد داوری گفتم حقیقت محض بود در عین حال از دعوت به کمیته انضباطی نیز اطلاعی ندارم.

شرایط مقاومت در جدول خطرناک است

سرمربی تیم مقاومت سپاسی در پاسخ به خبرنگاری که پیرامون وضعیت مشابه تیم مقاومت و برق قبل از سقوط به لیگ دسته یک پرسید نیز بیان کرد: با باخت امروز وضعیت مقاومت در جدول بسیار خطرناک است و باید تلاش شود هفت بازی بعدی را با کسب نتایج مناسب پشت سر بگذاریم.

مهابادی در خصوص جدایی وی از مقاومت و شعار امروز تماشاچیان مبنی بر حضور دوباره پیروانی در مقاومت نیز اظهار داشت: از تماشاگران به خاطر نتایج این چند هفته معذرت خواهی می کنم و در مورد برکناری من از تیم و جا به جایی نیز هنوز صحبتی نیست.