به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم این رقابتها از ساعت 15:15 دقیقه امروز(جمعه) چند دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد که در مهمترین دیدارها تیم فوتبال استیل آذین با 3 گل ملوان را در خانه شکست داد، پیکان نخستین شکست را به تیم خداداد عزیزی تحمیل کرد، سایپا پس از هفته به پیروزی رسید، فولاد با یک گل ابومسلم را شکست داد، صبا از بوشهر با دست پر برگشت و تیم های راه آهن و پاس هم به تساوی رسیدند.

نتایج دیدارهای باقی مانده هفته بیست و هفتم لیگ برتر به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی یک - استیل آذین تهران 3

گلها: محمد حیدری (14) برای ملوان - محمد غلامی (10 و 15) و حسین کعبی(47) برای استیل آذین

* راه آهن شهرری صفر - پاس همدان صفر

* پیکان قزوین 3 - استقلال اهواز یک

- گلها: محمودپوراسدالله(26)، سعید دقیقی(60) و علیرضا عباسفرد(79) برای پیکان- اسماعیل شریفات(27) برای استقلال اهواز

* فولاد خوزستان یک - ابومسلم مشهد صفر

گل: سعید رمضانی(56)

* شاهین بوشهر صفر - صبای قم یک

گل: محسن بیاتی نیا(38)

* سایپا کرج یک - تراکتورسازی صفر

گل: امین منوچهری (70)