اعتراض هواداران نساجی به عملکرد دست نشان

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، دیدار تیم های نساجی مازندران و مهرکام پارس تهران در هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور عصر امروز(جمعه) بدون گل پایان یافت.

پس از پایان دیدار تعدادی از تماشاگران قائمشهری به همراه برخی از لیدرهای این تیم مقابل درب ورزشگاه شهید وطنی با سردادن شعارهایی علیه نادر دست نشان اعتراض خود را از نتایج این تیم اعلام کردند. این عده با شعارهایی چون "مربی پولکی نمی خوایم نمی خوایم" خواستار کناره گیری نادر دست نشان سرمربی نساجی مازندران از این تیم شدند.

در میان این اعتراض ها خسارت های جزیی نیز به اتوبوس حامل بازیکنان مهرکام پارس تهران وارد شد.

تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته های گذشته نتوانسته به نتایج قابل قبولی دست پیدا کند و همین امر زمینه دلخوری و ناراحتی هواداران این تیم را فراهم کرده است.