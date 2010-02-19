مشروطه سرآغاز تاسیس دولت ملی در ایران بود/ پنج قیام در دویست سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارسرلشکر پاسدار سیدیحیی صفوی درهمایش انقلاب اسلامی، رهبری و آذربایجان که در تالار همایشهای مجتمع ورزشی پتروشیمی تبریزبرگزارشد، اظهارکرد: سازماندهی نهضت مشروطه، به عنوان مهمترین نقش سیاسی مردم آذربایجان در اوایل قرن بیستم بود و انقلاب مشروطه دولت ایران را که تا آن زمان "دولت سرزمینی " بود به "دولت ملی " تبدیل کرد.
وی گفت: رشادتهای مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356، نقطه عطفی در تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود.
سرلشکر صفوی ادامه داد: ملت بزرگ ایران از زمان شروع سلطنت محمدخان قاجار و تا پایان سلطنت احمد شاه قاجار و طی پنجاه و چهار سال دوران سیاه سلطنت پهلوی اول و دوم، نزدیک به دو قرن به طور مستقیم تحت تسلط سیاستهای استعمارگران خارجی و استبداد داخلی بودند.
وی افزود: در این دوران سیاه نه تنها از لحاظ مادی پیشرفت قابل مقایسهای با جهشهای عظیم کشورهای استعمارگر غرب در ایران به وجود نیامد، بلکه از لحاظ معنوی نیز اصول مکتبی و ارزشهای الهی و انسانی که مردم به آن معتقد بودند مورد تعرض قرا گرفت. البته در این دوران دویست ساله پنج قیام، به رهبری روحانیت صورت گرفت. پنج قیام مشخص و بارز سیاسی، اجتماعی، تاریخ معاصر ایران که هریک به نوبه خود تاثیر مهمی در اندیشه و عمل جامعه سیاسی ایران گذاشتهاند. که از نظر انگیزههای اجتماعی و سیاسی و شاخصههای رهبری و مشارکت ونقش مردم تفاوتها و تشابهی بین این پنج قیام و حرکت بزرگ وجود دارد.
سرلشکرصفوی با تشریح اهداف و ویژگیهای بارز هر یک از قیامهای صورت گرفته در کشورمان، گفت: انقلاب اسلامی به لحاظ شخصیت جامع رهبر آن، یعنی حضرت امام(ره)، ماهیت، اهداف وآرمانهایش و درصد مشارکت مردم در پیروزی انقلاب، با چهار نهضت قبلی مردم ایران، تفاوتهای بنیادی داشت.
وی اضافه کرد: هرچند انقلاب مشروطیت در میان دیگر قیامها توانست حوزه اقتدار شاهان مستبد و فاسد ایران را بکاهد ولی در عین حال معترض اصل سلطنت نگردید. در حالیکه انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام و فداکاریهای ملت بزرگ ایران از جمله حماسه جاویدان و افتخارآفرین 29بهمن ماه سال 56 شما مردم قهرمان و ولایتمدار تبریز و آذربایجان، لزوم سرنگونی رژیم سلطنت پهلوی را همراه با نفی سلطه استعمار آمریکائی بر ایران را، از اهداف اولیه و اساسی خود میدانست.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به بروز و ظهور نظام جدید پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، در عرصه نظامهای بینالملل خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران در شرایطی به پیروزی رسید که سایه سرد آمریکا و صهیونیسم از شرق اندونزی تا غرب کره زمین گسترده بود و امام راحل با نهضت خود استبداد شاهنشاهی را در هم فرو ریخت و استکبار جهانی را از بین برد و برای نخستین بار ، نظام سیاسی جدیدی در بین نظامهای بینالمللی معاصر جهان، به نام جمهوری اسلامی یا مردمسالاری دینی که دراندیشه سیاسی شیعیان این مرز وبوم با نظریه امامت و ولایت فقیه همخوانی داشت و ازاعماق اعتقادات مذهبی ایرانیان سرچشمه میگرفت، در ایران استقرار یافت.
وی خاطرنشان کرد: مردم آذربایجان بزرگترین نقش را در مشارکت، وفاداری و تعهد ملی و اسلامی بر عهده داشتهاند.
سرلشکرصفوی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز، و ویژگی بارز آغازگری و به دست داشتن ابتکار عمل توسط مردم تبریز، افزود: آذریها از اصیلترین اقوام ایرانی هستند و از نظر نژادی کاملا متفاوت با عثمانیها و ترکهای آسیای صغیر میباشند و در طول تاریخ معاصر ایران، مردم آذربایجان بزرگترین نقش و مشارکت در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی ایران، با احساس وفاداری و تعهد ملی و اسلامی داشتهاند. همچنین برجسته ترین رفتار مذهبی و سیاسی آذریها را باید تبدیل مذهب رسمی کشور به تشیع و تاسیس دولت صفویه در ایران دانست که پس از یک دوره طولانی هرج ومرج در کشور توانستند، دولتی ملی، فراگیر و یکپارچه و قدرتمند و پیشرو در آبادانی و تمدن سازی در ایران، به مدت یکصدو پنجاه سال به وجود آورند.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ، از سازماندهی نهضت مشروطه به عنوان مهمترین نقش سیاسی مردم آذربایجان در اوایل قرن بیستم نام برد و ادامه داد: جنبش مشروطیت را میتوان سرآغاز تاسیس دولت ملی در ایران دانست. به عبارت دیگر انقلاب مشروطه دولت ایران را که تا ان زمان "دولت سرزمینی " بود به "دولت ملی " تبدیل کرد.
وی به تشریح بروزجنگ اول جهانی واشغال نظامی ایران وقیام مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی، با هدف رهائی بخشی ایران از اشغال قوای روسی ، پرداخت و از رشادتهای مردم آذربایجان در 29 بهمن سال 56 ، به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ایران نام برد که باعث سرعت بخشیدن در پیروزی انقلاب اسلامی شد.
صفوی ادامه داد: انقلاب اسلامی، انرژیهای متراکم جوانان ایرانی را که ناشی از ایمان خللناپذیر، شجاعت، اسلام دوستی و روحیه وطنپرستی بود، برای تغییر سرنوشت مسلمانان آزاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: انرژی آزاد شده ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر دستاوردهای داخلی و مکتب مقاومت را برای بسیاری از ملتهای آزاده از جمله ملت مظلوم فلسطین و لبنان آموخت.
در پایان ، سرلشکر صفوی به ذکر خاطرات خود از 29 بهمن سال 1356 پرداخت.
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