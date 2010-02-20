بازی کردن در برابر تیمهای در حال سقوط مشکل است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی پس از پیروزی تیمش در برابر ابومسلم خراسان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی سختی بود چرا که بازی کردن در برابر تیمهایی که چیزی برای از دست دادن ندارند همواره سخت بوده است.

وی افزود: امروز برخلاف بازی های خانگی قبلی خود بسیار با حوصله و با برنامه بازی کردیم و در نهایت موفق شدیم روی یک موقعیت، بازی را به نفع خویش به پایان برسانیم.

جلالی ادامه داد: به نظر من مهم نیست که در یک بازی شما چقدر فرصت گلزنی داشته باشید بلکه مهم این است که از تک فرصت های به دست آمده نهایت استفاده را ببرید، فولاد هم اکنون تبدیل به یک تیم در حال پیشرفت شده است و من به آینده این تیم بسیار امیدوار هستم.

سرمربی فولاد خوزستان در خصوص اینکه چرا فولاد در این بازی بی انگیزه ظاهر شد، گفت: باز هم تاکید می کنم حتی تیم های پر قدرت و مدعی نیز برای بازی کردن با تیم های در حال سقوط هم مشکل دارند و در این بازی بازیکنان فولاد بسیار با انگیزه ظاهر شدند و هر آنچه را که از آنها خواستم در زمین پیاده کردند.

جلالی در خصوص بازی آینده فولاد خوزستان در برابر پرسپولیس تهران گفت: برای نتیجه گرفتن در این بازی، برنامه خاصی دارم که در تمرینات آینده خود روی آنها متمرکز می شویم.

دیدار دو تیم فولاد خوزستان و ابومسلم خراسان در ورزشگاه تختی اهواز با تکل گل دقیقه 56 سعید رمضانی به سود اهوازی ها به پایان رسید.

