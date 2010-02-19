جدول و نتایج کامل هفته بیست و هفتم لیگ برتر / برنامه هفته بیست و هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها ذوب آهن با پیروزی در شهراورد اصفهان علاوه بر کم کردن فاصله اش با سپاهان در صدر جدول، سایر تعقیب کنندگان را هم خوشحال کرد. استقلال 2 بر صفر مس کرمان را برد و پرسپولیس نیز 2 بر 1 مقاومت را در شیراز شکست داد. استیل آذین هم ملوان را در خانه اش 3 بر 1 شکست داد.

صحنه ای از شهرآورد اصفهان در هفته بیست و هفتم لیگ برتر

نتایج کامل هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی یک - استیل آذین تهران 3

گلها: محمد حیدری (14) برای ملوان - محمد غلامی (10 و 15) و حسین کعبی(47) برای استیل آذین

* راه آهن شهرری صفر - پاس همدان صفر

* پیکان قزوین 3 - استقلال اهواز یک

- گلها: محمودپوراسدالله(26)، سعید دقیقی(60) و علیرضا عباسفرد(79) برای پیکان- اسماعیل شریفات(27) برای استقلال اهواز

* فولاد خوزستان یک - ابومسلم مشهد صفر

گل: سعید رمضانی(56)

* شاهین بوشهر صفر - صبای قم یک

گل: محسن بیاتی نیا(38)

* سایپا کرج یک - تراکتورسازی صفر

گل: امین منوچهری (70)

* مقاومت سپاسی 1 - پرسپولیس 2

گلها: سیدامین موسوی(3+90) برای مقاومت - محسن خلیلی(22) و تیاگو فراگا(45) برای پرسپولییس

* ذوب آهن 1 - سپاهان صفر

گل: سیدمحمدحسینی (70)

* استقلال تهران 2 - مس کرمان صفر

گلها: حنیف عمران زاده(13) و فرهاد مجیدی(37)

صحنه ای از دیدار هفته بیست و هفتم تیم های فوتبال مقاومت سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران

جدول رده بندی نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر تا پایان هفته بیست و هفتم به شرح زیر است:

1- سپاهان اصفهان 55 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 49 امتیاز

3- پرسپولیس تهران 46 امتیاز

4- استقلال تهران 43 امتیاز

5- استیل آذین تهران 42 امتیاز

6- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز

7- پیکان قزوین 37 امتیاز

8- صبای قم 36 امتیاز

9- ملوان بندرانزلی 39 امتیاز

10- مقاومت سپاسی شیراز 32 امتیاز - تفاضل 4-

11- پاس همدان 32 امتیاز - تفاضل 5-

12- سایپا کرج 32 امتیاز - تفاضل 11-

13- فولاد خوزستان 31 امتیاز

14- شاهین پارس جنوبی 30 امتیاز - تفاضل صفر

15- راه آهن شهرری 30 امتیاز - تفاضل 7-

16- مس کرمان 28 امتیاز - تفاضل 10-

17- استقلال اهواز 28 امتیاز - تفاضل 16-

18- ابومسلم مشهد 21 امتیاز

هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر روز جمعه 14 و شنبه 15 اسفندماه طبق برنامه زیر برگزار می شود:

* پرسپولیس - فولاد خوزستان- ورزشگاه آزادی - ساعت 17:10

* استقلال اهواز - استقلال تهران - ورزشگاه تختی اهواز- ساعت 14:45

* پاس همدان - پیکان قزوین - ورزشگاه قدس همدان - ساعت 15:00

* ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر - ورزشگاه فولاد شهر- ساعت 15:30

* تراکتورسازی تبریز- سپاهان اصفهان - ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت 15:30

* مس کرمان - مقاومت شهید سپاسی- ورزشگاه شهید باهنر کرمان - ساعت 15:30

شنبه 15 اسفند:

* استیل آذین تهران - سایپا کرج - ورزشگاه راه آهن اکباتان - ساعت 15:30

* صبای قم - راه آهن شهرری - ورزشگاه یادگار امام قم - ساعت 15:30

* ابومسلم مشهد - ملوان انزلی - ورزشگاه ثامن الائمه مشهد - ساعت 15:00