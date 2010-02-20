نادعلی حاجیلری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در حال حاضر در حال حاضر 140 میلیون مترمکعب آب مورد مصرف در شهرها و روستاهای ما هستند.

وی اظهار داشت: نیاز آب آشامیدنی استان در افق سال 1402 حدود 200 میلیون مترمکعب است و باید برای تامین این مقدار برنامه ریزی شود.

وی نیاز صنعت استان به آب را در افق 1404 حدود 116 میلیون متر مرکعب اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر 95 درصد آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان از ظریق آبهای زیرزمینی تامین می شود.

حاجیلری عنوان کرد: میزان بارندگی استان از مهرماه سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 20 درصد افزایش داشته است و نسبت به درازمدت 19 درصد افزایش بارندگی را شاهد بوده ایم.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان بیان داشت: این در حالیست که در رودخانه اترک شاهد کاهش 59 درصد آورد رودخانه نسبت به دراز مدت هستیم.

وی عنوان کرد: آورد رودخانه های قره سو و گرگان رود نسبت به درازمدت به ترتیب و 3.2 و 49 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: وضعیت آبگیری مخازن استان نسبت به سال گذشته بهتر شده است و ظرفیت مخازن استان 140 درصد رشد داشته است.