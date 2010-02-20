انجمن نجوم آماتوری شهرستان ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، این انجمن و کارگاه نجومی، به ابتکار معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین با حضور رئیس و برخی اعضای شورای اسلامی شهر، معاونان و مدیران ارشد شهرداری ورامین و برخی فعالان علم نجوم شهرستان به بهره برداری رسید.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری ورامین در این آئین افتتاح، آسمان را یکی از نشانه های وجود و اثبات خداوند دانست و افزود: خداوند متعال بارها در قرآن کریم از آسمان و قسم به شب یاد کرده و انسانها را به تفکر و تدبر دعوت کرده است.

محمد راشدی خاطرنشان کرد: همین امر باعث شد تا در راستای فراهم کردن بسترهای انس والفت بیشتر جوانان و علاقمندان به آسمان و رصد اجرام سماوی، انجمن نجوم آماتوری شهرداری ورامین در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی، فعالیت خود را با برگزاری این کارگاه رصدی آغاز نماید.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاه های رصدی و کلاسهای آموزشی نجوم، تهیه و تنظیم و انتشار تقویم نجومی و بروشورهای آموزشی، طراحی و ایجاد ساعت آفتابی در حاشیه یکی از میادین شهر و راه اندازی سایت رسمی انجمن نجوم آماتوری، از جمله برنامه های آینده و در دست اقدام این معاونت است.

علاقمندان به عرصه نجوم می توانند جهت عضویت در انجمن آماتوری نجوم شهرستان و برخورداری از تسهیلات در نظر گرفته شده، به مجتمع فرهنگی شهید سعید مهتدی واقع در میدان رازی ورامین مراجعه و ثبت نام نمایند.