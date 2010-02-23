دولت از ارائه آئین نامه قراردادهای موقت کار طفره می رود

حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، افزود: حدود 20 سال از تصویب قانون کار در ایران می گذرد، ولی متأسفانه هیچ دولتی نخواسته که آئین نامه قراردادهای موقت کار را تنظیم و این قراردادها را هدفمند کند.

وی خاطرنشان کرد: قراردادهای موقت کار در تمام دنیا وجود دارد ولی در قانون کار کشورمان دو تبصره به ماده هفت این قانون اضافه شده است.

این مسئول کارگری افزود: این دو تبصره، دولت را مکلف کرده که طی مدت شش ماه، آئین نامه این ماده و دو تبصره اش را ارائه دهد تا کار مستمر و کار غیرمستمر تشخیص داده شوند.

68 درصد کارگران کشور قراردادی هستند

صادقی تأکید کرد: در بخش دولتی و خصوصی 68 درصد کارگران کشور قراردادی هستند و همین مسئله، ضرورت وجود آئین نامه مدون و رسمی را می طلبد.

وی افزود: طرحی نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که عنوان «نظام مند شدن قراردادها» را داشت، ولی این طرح با استقبال نمایندگان مردم روبرو نشد و در نهایت توفیقی نیافت.

نمی توان منکر قراردادهای موقت شد

معاون امور استانهای خانه کارگر در ادامه بیان داشت: نمی توان منکر قراردادهای موقت کار شد و نمی توان پذیرفت که قراردادهای موقت در هر نوع کاری منعقد شود.

وی افزود: تصوری بین کارگران وجود د ارد که به هیچ وجه قرارداد موقت وجود نداشته باشد و از سوی دیگر، تفکری هم بین کارفرمایان هست که قراردادهای موقت به طور حتم باید باشد.

صادقی تأکید کرد: هر دو دیدگاه فوق مردود است و قرادادهای موقت برای کارهای موقت و قرادادهای دائم برای کارهای دائم ضروری است.

وی افزود: تعریف روشن و واضحی از مصادیق کار دائم و کار غیردائم باید ارائه شود تا چنین مشکلات و تعبیرهای نادرستی از سوی کارگران و کارفرمایان از بین برود.

این مسئول کارگری خاطرنشان کرد: وظیفه دولت و مجلس است که در جهت اصلاح و عملیاتی شدن قوانین مربوط به کار موقت و قراردادی، قاطعیت بیشتری داشته باشند.

2 راه حل برای سامان قراردادهای موقت

صادقی راهکار مناسب برای سامان دادن به قرادادهای موقت و حل مشکلات کارگران موقت و قراردادی را فقط دو راه حل عنوان کرد و افزود: یک راه حل این است که قانون جدیدی تصویب شود تا قانون قبلی را اصلاح و عملکرد دستگاه های مسئول را تسریع کند.

معاون امور استانهای خانه کارگر کشور، راه حل سریعتر و در دسترس تر را چنین مطرح کرد: دولت باید خودش را مکلف و موظف بداند که آئین نامه ماده هفت قانون کار و دو تبصره اش را تنظیم و ابلاغ کند.

وی در پایان افزود: اگر یکی از این دو راهکار در نظر گرفته شود، معضل بزرگ قراردادهای موقت برای همیشه حل و فصل شده و حقی از جامعه کارگری ضایع نخواهد شد.