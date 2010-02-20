گلستان رتبه سوم اهدای خون را در کشور داراست

سلیمان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: میزان استقبال اهالی استان برای اهدای خون در سال جاری افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: از ابتدای ماه محرم تاکنون دو هزار و 280 اهدای خون در استان صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد افزایش داشته است.

وی خواستار همکاری بیشتر مردم با این نهاد برای اهدای خون در طول سال شد و اظهار داشت: با توجه به اینکه جمعیت استان روبه رشد است، همکاری بیشتر مردم در اهدای خون ضروریست.

به گفته عباسی، ورود دانش و فناوری جدید در استان و عمل جراحی های جدید، نیاز به اهدای خون رو به رشد است که تامین این نیازها، همکاری بیشتر مردم را می طلبد.

مدیرکل انتقال خون گلستان بیان داشت: امیدواریم با همکاری بیشتر مردم بتوانیم نیازهای منطقه به فرآورده های خونی را تامین و تهیه کنیم.

طبق آمار سالانه 40 هزار واحد خون در گلستان تولید می شود.