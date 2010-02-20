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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۰

روسیه :

سیستم دفاعی اس 300 تحویل ایران می شود

سیستم دفاعی اس 300 تحویل ایران می شود

معاون وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش قرار دادی با ایران مبنی بر فروش موشک دارد و آن را محترم می شمارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی ریابکف" که در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو صحبت می کرد، افزود: روسیه به قرارداد خود برای ارائه موشک های دفاع هوایی به ایران پایبند خواهد بود.

وی گفت: توافقی با ایران برای ارائه این سیستم ها داریم و به آن پایبند خواهیم بود 

قرارداد خرید سیستم های "اس-300 " از روسیه در ماه دسامبر 2005 امضا شد، اما این کشور تاکنون بنا به دلایلی که اخیراً آن را مشکلات فنی و تکنیکی عنوان کرده از تحویل آنها به ایران خودداری کرده است.

معاون وزیر خارجه روسیه نیز ضمن تائید دلایل این تاخیر گفت به محض حل این مشکلات این موشکها تحویل ایران داده خواهد شد.

سیستم های "اس-300" ویژه دفاع از تاسیسات در برابر حملات هوایی و فضایی دشمن هستند.

آمریکا و رژیم اسرائیل بر آن هستند تا با فشار بر روسیه و پیش کشیدن بحث تحریم ها علیه ایران مانع از تحویل این سیستم های تدافعی شوند.

اظهارات این مقام روسی آن هم بلافاصله پس از ارائه گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر بر اختلافات این کشور با آمریکا، فرانسه و آلمان دامن می زند.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که وی مخالفت خود را با اعمال تحریم های سخت علیه ایران اعلام داشته است.

کد مطلب 1037119

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