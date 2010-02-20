در ادامه پروژه مخالفت با حجاب صورت گرفت؛ رویکرد منفی سیاستمداران فرانسوی به غذای حلال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رستوران زنجیره ای "کوئیک" با خارج کردن گوشت خوک از منوی غذاهای خود در رستورانهای روبکس در شمال فرانسه، مارسی و آرژانته در حومه پاریس تلاش کرده پاسخگوی نیاز جامعه مسلمان این مناطق باشد تا آنها بتوانند از غذاهای این رستوران زنجیره ای برحسب آموزه ها و تعالیم خود استفاده کنند.

این درحالی است که سیاستمداران چپ و راست نسبت به این اقدام که از سه ماه پیش آغاز شد اعتراض کرده اند و تلاش آن را اقدامی برای محروم کردن غیر مسلمانان از منوی استناندارد توصیف کرده اند.

آنها مدعی شده اند که اکنون غیر مسلمانان باید شعبه‌هایی را از این رستوران بیابند تا بتوانند همبرگر را همراه با گوشت خوک مصرف کنند.

رهبران شهر روبکس دیروز شکایتی را با محوریت تبعیض تنظیم کرده و به دادگاه ارائه کردند. شهردار روبکس اظهار داشت که ما با حلال بودن منو هیچ مشکلی نداریم اما مسئله این است که حلال تنها منو این رستوران شده است.

در شهرهای بزرگ و کوچک سراسر فرانسه تابلوهای سفید و قرمز رستوران های زنجیره ای " کوئیک" چون شعبه های رستورانهای زنجیره ای مشهور در سراسر دنیا برای مردم آشنا است و به طور معمول ارائه کننده همبرگر است.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت فرانسه نیز از این اقدام "کوئیک" خشمگین شده و آن را با عبارتی تحقیر آمیز توصیف کرده که گروهی را توصیف می کند که هویت قومی خود را به نمایش گذاشته اند.

فرانسه دربرگیرنده بزرگترین جامعه مسلمان اروپا است، اما این جمعیت قابل توجه موجب نشده تبعیض علیه آنها از بین برود و یا بتوانند از حقوق دینی و مدنی خود برخوردار باشند. اخیراً مجموعه ای از مناقشات مختلف مسلمانان را در این جامعه سکولار آزرده کرده است.

محمد موسوی رئیس شورای دینی مسلمانان فرانسه در رابطه با مسئله همبرگرهای حلال اظهار کرد که قرار است جلسه ای با مدیران و صاحبان رستورانهای "کوئیک" داشته باشد.

وی گفت: رستورانهایی که غذای حلال برای مسلمانان و غذای کوشر برای یهودیان ارائه می کنند مدتها است که در فرانسه وجود داشته است اما رستوران "کوئیک" نخستین رستوران زنجیره ای است که منوی تمام حلال را به مشتری ارائه می کند. هزاران رستوران وجود دارند که حتی یک نوع غذای حلال هم ارائه نمی کنند و مسلمانان در این رابطه از تبعیض شکایتی ندارند.

لوک دیمون مدیر رستورانهای زنجیره ای کوئیک اظهار داشت که از زمان افزودن منوهای حلال از نظر اقتصادی، مشتریان آن رشد داشته است و با هیچ شکایتی رو به رو نشده است.

لیونل لوکا نایب رئیس حزب راست گرای سارکوزی خواستار تحریم این رستوران شد.