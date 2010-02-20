الهلال قهرمان شد / ناکامی حریف استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام پادشاهی عربستان جمعه شب بین تیم‌های الهلال و الاهلی در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار شد. الهلال که چندی پیش عنوان قهرمانی لیگ برتر عربستان را نیز کسب کرده است در این بازی به برتری 2 بریک دست یافت و جام پادشاهی عربستان را نیز بالای سر برد.

برای الهلال در این بازی کریستین ویلهلمسون (65) و تیاگو نه‌وس (77) گلزنی کردند و تک گل الاهلی را نیز ویکتور سیموس در دقیقه 43 وارد دروازه آبی پوشان ریاض کرد.

تیم فوتبال الهلال با برتری مقابل الاهلی برای نهمین بار عنوان قهرمانی جام پادشاهی عربستان را از آن خود کرد و از حیث قهرمانی در این جام سرآمد دیگر تیم‌های عربستانی شد. در این رقابت‌ها تیم‌های الاتحاد و الاهلی نیز هر کدام به ترتیب 7 و 5 بار به عنوان قهرمانی دست یافته‌اند و از جمله تیمهای پرافتخار هستند.

تیم الاهلی عربستان روز سه شنبه هفته جاری در چارچوب هفته نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه ملک عبدالله شهر ریاض میزبان استقلال ایران خواهد بود. این دیدار از گروه A مسابقات برگزار می شود که در آن تیم‌های الجزیره امارات و الغرافه قطر نیز حضور دارند. تیم الهلال نیز به عنوان نماینده دوم فوتبال عربستان در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الاهلی امارات، السد قطر و مس کرمان رقابت خواهد کرد.