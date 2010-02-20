تقلب در آزمون دستیاری سالهای قبل هم وجود داشت/ ابطال آزمون شجاعانه بود

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو افزود: در سالهای گذشته هم موضوع تخلف در آزمون دستیاری مطرح بود و متاسفانه تقلب هم صورت گرفته بود اما با متخلفین برخورد نشد و افرادی هم بودند که با خرید سئوال دستیار شدند و اکنون هم ادامه می دهند.

وی اضافه کرد: وزیر بهداشت کار خوبی را انجام داده است و به موقع این ابطال صورت گرفت.

شهریاری درباره سرنوشت داوطلبان برتر این آزمون نیز به مهر گفت: آزمونی باید برگزار شود و کسانی که زحمت کشیده اند و امتحان داده اند نگران نباشند.

وی در خصوص اقدام مجلس خاطرنشان کرد: مجلس آیین نامه و قوانین کافی را برای متخلفین و متقلبان دارد.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: این بار یک کار اصولی انجام شده است و کلیه دست اندرکاران برکنار شده اند و قرار شده است آزمونی برگزار شود تا داوطلبان با فراغ بال در آن شرکت کنند و نگرانی از این بابت نداشته باشند.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد.