"به کبودی یاس" سندی از قهرمانهای جنگ است

جواد اردکانی درباره ساخت فیلم سینمایی "به کبودی یاس" به خبرنگار مهر گفت: در دیداری که سینماگران حدود چهار سال قبل با رهبر معظم انقلاب داشتند، ایشان توصیههایی درباره ساخت فیلم درباره شهیدان کردند و از شهید برونسی نام بردند، آن زمان آقای صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و پس از آن دیدار سفارش ساخت فیلمی درباره شهید برونسی را داد.
وی افزود: برای نوشتن فیلمنامه با توجه به حساسیتهای موضوع دو راه پیش رو داشتیم، یکی این که در قالب یک قصه سرراست و شخصیت محور به زندگی این شهید بپردازیم، دیگر این که از طریق فرمهای روایتی و در قالب اثری جذاب و با کمک گرفتن از قصههای فرعی بخشی از زندگی شهید را روایت کنیم که راه دوم را انتخاب کردیم.
کارگردان "به کبودی یاس" ادامه داد: برای نوشتن فیلمنامه در کنار استفاده از منابع تصویری و مستند تلویزیونی که درباره شهید برونسی ساخته شده، سه کتابی که درباره این شخصیت نوشته شده خواندم. یک گروه تحقیق من را برای نوشتن فیلمنامه یاری میکرد، هدف ما ساختن فیلمی واقعگرا و جذاب بود که در عین وفاداری به ارزشهای سینمایی حقیقت زندگی این شهید را روایت کند.
این نویسنده و کارگردان گفت: بخشهایی که شهید برونسی در آن حضور دارد کاملا مبتنی بر مستندات تاریخی و واقعیتهای زندگی این شهید است، اما شخصیتهایی مثل اسحاق و یحیی براساس خاطرهها و نمونههای واقعی که در تاریخ جنگ وجود داشته نوشته شدهاند. سعی کردم با استفاده از این شخصیتها بار داستانی فیلم را بیشتر کنم.
اردکانی درباره انتخاب داود عینآبادی برای بازی در نقش شهید برونسی گفت: ما حدود 200 بازیگر را تست کردیم تا از میان آنها داود عینآبادی انتخاب شد که من از بازی او راضی هستم، او از بازیگران تئاتر شهر نیشابور است و اگرچه به طور حرفهای بازیگری نکرده اما توانایی ایفای این نقش حساس و دشوار را داشت.
وی افزود: برای این نقش میتوانستیم از یک بازیگر حرفهای استفاده کنیم که بتواند لهجه را به خوبی ادا کند، با گزینههایی صحبت کردیم که به توافق نرسیدیم. راه بعدی استفاده از نابازیگر و چهرههای ناشناخته بود که من راه دوم را انتخاب کردم. "به کبودی یاس" فضایی واقع گرا دارد و به همین دلیل نمیتوانستیم از بازیگران حرفهای و شناخته شده استفاده کنیم، برای باور پذیر شدن فضا ترجیح دادم از بازیگر غیرحرفهای استفاده کنم.
کارگردان "قناری" گفت: من احساس می کنم فیلمی مثل "به کبودی یاس" در طول زمان دیده میشود، ممکن است در اکران عمومی مهجور باشد، اما در گذر زمان به عنوان سندی تصویری از واقعیت دفاع مقدس ماندگار میشود. مخاطب این فیلم گروهی خاص هستند که سالها است با سینما قهر کردهاند اگر بتوانیم این گروه را با سینما پیوند بزنیم فیلم در اکران موفق میشود.
وی ادامه داد: به زودی ساخت فیلم سینمایی "شور شیرین" درباره شهید کاوه را شروع میکنم، تجربههایی که در ساخت فیلم سینمایی "به کبودی یاس" داشتهام فضایی ایجاد میکند تا قدم بعدی را بهتر و پخته تر بردارم، در آن فیلم از بازیگر حرفهای و غیرحرفهای در کنار هم استفاده میکنم تا فضای بیشتری برای دیده شدن فیلم به وجود بیاید.
فیلم سینمایی "به کبودی یاس" به کارگردانی جواد اردکانی و تهیهکنندگی ابراهیم اصغری که بخشهایی از زندگی شهید عبدالحسین برونسی را روایت میکند.
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