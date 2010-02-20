رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: خلیج فارس باسیاست خردمندانه جمعی اداره شود/ ایستادگی درسی برای آیندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناوشکن جماران" ، نخستین ناوشکن طراحی شده و ساخته شده بدست متخصصان افتخار آفرین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نخبگان و دانشمندان توانمند ایرانی ، در مراسم ویژه ای ، با فرمان حضرت آیت الله خامنه ای ، فرمانده معظم کل قوا، رسماً به ناوگان دریایی ارتش ملحق شد و جمهوری اسلامی ایران به جمع معدود کشورهای جهان پیوست که از قابلیت طراحی – ساخت و تجهیز رزمناوها و ناوشکنهای پیچیده و مجهز برخوردارند.



دراین مراسم فرمانده کل قوا در بازدید از بخشهای مختلف ناوشکن جماران ، از نزدیک با ویژگیهای این دستاورد عظیم ملی آشنا شدند.

ناوشکن جماران ازجمله رزمناوهای با ماموریت سه منظوره است که درعرصه های ضد هوایی- ضد سطحی و ضد زیرسطحی از تجهیزات کاملاً پیشرفت برخوردار است.علاوه بر متخصصان و دانش آموختگان مراکز آموزشی نیروی دریایی، نخبگان و دانشمندان دهها دانشگاه و مرکز علمی ، تحقیقاتی و صنعتی و متخصصان بخش خصوصی نیز در طراحی و تولید ناوشکن جماران همکاری داشته اند.



ناوشکن جماران که در کلاس خود ، در شمار ناوهای پیشرفته محسوب می شود، و از قابلیت حمل و سوختگیری بالگرد نیز برخوردار است: بخشی از سامانه های اصلی این ناوشکن تنها در انحصار چند کشور است اما متخصصان ایرانی موفق شدند این انحصار بین المللی را بشکنند و کشور را به دانش طراحی و ساخت این سامانه های مهم مجهز کنند.



ناوشکن جماران ، حاصل تلاش بیوقفه و سنگین علمی، تحقیقاتی و تخصصی است و بیش از یک میلیون و چهار صد هزار انواع قطعه – دستگاه و سامانه های پیچیده داخلی در ساخت آن مورد استفاده قرار گرفته است.



حضرت آیت ا... خامنه ای در این بازدید با قدردانی از نیروهای جوان و پر نشاط نیروی دریایی تاکید کردند کلید اقتدار و پیشرفت کشور ، سپردن کارها به جوانان مومن و دلهای پر امید و انگیزه های پرشور آنان است. در طول بازدید، فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی توضیحات لازم را بیان می کردند.



حضرت آیت ا... خامنه ای سپس درجمع فرماندهان نیروهای مسلح و جمعی از دست اندرکارانِ طراحی و ساخت ناوشکن جماران ، امروز را روزی شیرین ، مبارک و نوید بخش خواندند و افزودند این دستاورد مهم که نتیجه امید ، اعتماد و توکل به پروردگار است ، نسل جوان ما را مصمم تر از پیش خواهد کرد و این عزم و امید و اراده ، حتی از تولید ناوشکن نیز ، مهم تر و شیرین تر است.



ایشان ، شناخت توانایی ها و استعدادهای خودی ، قدرشناسی علمی از این نعمت بزرگ و شجاعت ورود به کارهای عظیم را " اساس و مبنای پیشرفت و اقتدار کشور" دانستند وخاطر نشان کردند برخی خواستها در ابتدا، بلند پروازانه به نظر می رسد اما همتهای بزرگ در پرتو ایمان و اعتماد، هر کار به ظاهر ناشدنی را ممکن می سازد و بهمین علت یقیناً کارهای آینده در عرصه ساخت رزمناوها ، بمراتب عظیم تر و با ارزش تر خواهد بود.



رهبر معظم انقلاب با یادآوری صدها سال قدمت ایران در صنعت دریانوردی ، تسلط حکمرانان فاسد و خودکامه در طول قرنهای اخیر را باعث ضعف ایران در این عرصه برشمردند و تاکید کردند اسلام و جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد توانایی ، حیثیت و آبروی ایران و ایرانی در جهان از بین برود و بازگشت روح عزت و هویت به ملت و کشور در سی سال اخیر، مدیون همین نگاه و تفکر است.



حضرت آیت لله خامنه ای برچیده شدن سفره چپاول منافع ومنابع ایران راعلت اصلی خشم مستکبران عالم برشمردند وافزودند قبل از انقلاب ، زورگویان جهانی ، ایران را سفره ای بی صاحب می دانستند و هر چه می خواستند آن را چپاول می کردند اما ملت بیدار شده ایران، اکنون بساط این غارت و چپاول را برچیده است وسلطه گران جهانی نیز این ملت را به جرم استقامت و استقلال طلبی مورد خشم و توطئه قرار داده اند.



ایشان ایستادگی ملت ایران را ، آزمایشی تاریخی و درسی بزرگ برای نسلهای آینده خواندند و افزودند ناکامی زورگویان جهانی در مقابل استقامت و پایداری ملت ایران، ثابت کرده است که اگر ملتی با احساس هویت، تکیه بر قدرت ذاتی خود و اتکاء بر ایمان الهی به صحنه بیاید هیچ قدرتی نمی تواند بر عزم و اراده او غلبه کند.



رهبر انقلاب اسلامی ، با اشاره به خشم و درماندگی دشمنان ملت ایران پس از حماسه عظیم مردم در 22 بهمن ، افزودند: در آن روز بیاد ماندنی، دهها میلیون"دل مومن و حنجره پراستقامت ، یکصدا نفرت از استکبار را فریاد زدند و بر ایمان و عزت اسلامی پافشاری کردند و این حقیقت زیبا و ماندگار ، سلطه گران بخصوص آمریکا را درمانده و مایوس و خشمگین کرده است.



ایشان ، حرفهای روزهای اخیر رئیس جمهور و دیگر مقامات آمریکایی را نشانه ی عصبانیت و نا امیدی از ملت ایران خواندند و افزودند حرفهای کهنه ومهمل درباره ساخت سلاح اتمی درایران، نشان می دهد دشمنان ملت حتی در زمینه تبلیغاتی نیز در نهایت ناتوانی ، به تکرار افتاده اند.



رهبرمعظم انقلاب تاکید کردند جمهوری اسلامی درپاسخ به این گونه مهملات،احساساتی نخواهد شد چراکه ما بارها گفته ایم مبانی و اعتقادات دینی ما این گونه سلاحها را به عنوان سمبل نابودی حرث ونسل، ممنوع و حرام می داند وبه همین علت ماهیچ اعتقادی به سلاح و بمب اتم نداریم و دنبال آن نمی رویم.



ایشان افزودند، ما بر خلاف تبلیغات زورگویان مستبد جهانی ، دنبال بیدار کردن روح حماسه و عزت در همه ی امت اسلامی هستیم همچنانکه تاکنون نیز تلاشهای ملت و نظام اسلامی موجب بیداری اسلامی و نفرت روزافزون از مستکبران بویژه امریکا شده است.



حضرت آیت ا... خامنه ای ، با اشاره به ادعای دروغ آمریکایی ها و برخی دیگر از کشورهای غربی در باره اقدامات ایران بر ضد همسایگانش افزودند، همسایگان ما نیز می دانند که این ادعاها دروغ است و آمریکا و رژیم صهیونیستی با این اختلاف افکنی ها ، تلاش می کنند نگاه امت اسلامی را از دشمنان اصلی جهان اسلام یعنی امریکا و اسرائیل منحرف کنند.



رهبر معظم انقلاب در تبیین سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال خلیج فارس افزودند: کشورهای منطقه، برادران و همسایگان ما هستند وما معتقدیم مجموعه خلیج فارس می تواند با سیاست خردمندانه جمعی ، به سود همه ملتها و کشورهای منطقه اداره شود.



ایشان بیگانگان را، مخدوش کننده امنیت منطقه دانستند و افزودند: اختلاف انگیزی و حیله ورزی ، سیاست مستمر بیگانگان است اما ما امیدواریم که مانند بسیاری از مواقع که توطئه ها و حیله های تفرقه افکنانه آنها ناکام مانده ، بعد از این هم با هوشیاری همه کشورها ، این طرحها خنثی شود.



حضرت آیت ا... خامنه ای ، جمهوری اسلامی را کشوری متکی بر دلهای مردم خواندند و افزودند: بر اساس قوانین تخلف ناپذیز طبیعت ، هنگامی که صدایی واحد و مقتدرانه از حنجره یک ملت ، بیان می شود این امواج در تاریخ و هستی ماندگار خواهد شد.



ایشان دربخش دیگری از سخنانشان، استحکام و اتقان درکارها را مورد تاکید قرار دادند و با اشاره به نشاط و تحرکی که کارهای بزرگ مانند ساخت ناوشکن جماران ، در ذهنها و دلها ایجاد می کند افزود : تلاش کنید این حرکت علمی – صنعتی از شتاب نیفتد و پی در پی منشاء کار و ابتکار و پیشرفت شود.



رهبرانقلاب اسلامی، تکیه بر نیروی انسانی پرانگیزه و متعهد را جبران کننده بسیاری از کمبودها خواندند و با اشاره به تجربیات سی ساله مدیریت کشور افزودند: باید برخی ضعفها و نقایص را با کشف منابع بالقوه انسانی و عینی ترمیم و جبران کرد.



فرمانده کل قوا با تبیین ضروریات و اولویتهای نیروی دریایی افزودند، با تلاش مستمر و" عزم و اراده و جدیت" ، نیروی دریایی را به مرتبه ای در شان ملت بزرگ ایران برسانید و مطمئن باشید که این کار با ایمان و توکل به خدا ، امکان پذیر است.



در ابتدای این مراسم ، هنگام ورود فرمانده کل قوا به محوطه کارخانجات نیروی دریایی ارتش در منطقه یکم دریایی بندرعباس ، سرود جمهوری اسلامی نواخته شد و ایشان در مقابل یادمان شهدای نیروی دریایی، علو درجات شهیدان اسلام و انقلاب اسلامی را مسئلت کردند.



حضرت آیت ا... خامنه ای سپس از یگانها و نیروهای فنی – تخصصی مستقر در میدان سان دیدند.در این مراسم ویژه همچنین سرلشکر صالحی فرمانده کل ارتش ضمن خیر مقدم به فرمانده کل قوا، گفت : کارکنان نیروی دریایی ارتش با تاسی به افتخار آفرینی های ملت بزرگ ایران و با بهره گیری از توان علمی و تحقیقاتی خود ، زنجیره تولید رزم ناوهای موشک انداز را آغاز کرده است.



ناخدا مهندس علی غلامزاده مسئول پروژه موج ، هم در گزارشی از روند طراحی ساخت ناوشکن جماران گفت: دانش طراحی و ساخت انواع ناوشکن در کشور نهادینه شده است و اکنون آمادگی داریم ساخت ناوهای پیشرفته با کلاس بالاتر را در دستور کار قرار دهیم.



دریا دار دوم رستگاری فرمانده کارخانجات نیروی دریایی ارتش هم اعلام کرد کارکنان خدوم این مجتمع علاوه بر مشارکت در ساخت ناوشکن جماران در حال تعمیر و آماده سازی چند شناور سطحی و زیر سطحی هستند که این اقدامات در زمره دانشهای پیشرفته نظامی قرار دارد .



دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش هم گفت: این نیرو با درک ضرورت خودکفایی در عرصه های تجهیزات دریایی ، آبهای نیلگون خلیج فارس را به عرصه ای برای تجلی " ما می توانیم " تبدیل کرده است