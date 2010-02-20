جشنواره " شهر و شهروند الکترونیک" در گرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس شورای شهر گرگان صبح شنبه در حاشیه این جشنواره در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: بر اساس اطلاعات موجود 70 درصد رفت و آمدهای ما ایرانیان در درون شهر تنها برای کسب اطلاعات در مورد خدمات مختلف صورت می گیرد اما متاسفانه همه شاهد هستیم که نتیجه این حضور در رفت و آمدها، افزایش ترافیک، آلودگی هوا، هزینه سوخت، افزایش تصادفات و در نهایت هدر دادن وقت است.

قاسم حاجی محمدی افزود: می دانیم که برای روی آوردن به هر تغییر مثبت و موثری نیاز به ایجاد انگیزه با فرهنگ سازی و آماده سازی است.

وی اظهار داشت: از آنجایی که وظیفه ما حکم می کرد که از روی آوردن به فعالیتهای بی حاصل و بی ثمر اجتناب نماییم با تلاش و همت و کمک صاحب نظری دلسوز، عاشق خدمت به مردم و آگاه ، قدم در برنامه ریزی برای فعالیتی ضروری جهت حل مشکلات متعدد در شهر گذاشتیم.

وی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی ما برای بروز چنین مسائلی، نداشتن اطلاعات است و چون اطلاعات نداریم نمی توانیم خوب و مناسب تصمیم گیری کنیم و راه حلی را برای رفع مسایل موجود پیشنهاد و عملیاتی سازیم.

حاجی محمدی بیان داشت: اندیشه ایجاد شهر الکترونیکی گرگان را به منظور چاره جویی منطقی برای رفع مشکلات شهر در دستور کار شورای شهر به عنوان پارلمان محلی قرار دادیم.

رئیس شورای شهر گرگان افزود: برای این اقدام، دکتر علی اکبر جلالی استاد برجسته دانشگاه علم و صنعت ایران و صاحب نظر در فناوری اطلاعات ایران را به عنوان مشاور و ناظر عالی برگزیدیم.

وی یادآور شد: از 9 تیر ماه سال جاری با جمع آوری اطلاعات و رایزنی های صورت گرفته و نیز برگزاری چند نشست کارشناسی با بررسی چگونگی انجام این برنامه، برگزاری جشنواره شهر و شهروند الکترونیک را در شورای شهر به تصویب رساندیم.

وی هدف این جشنواره را که به مدت 20 روز از اول اسفند تا 20 اسفند برگزار می شود، آماده ساختن ذهنی و روانی مدیران، مسئولان و شهروندان از مزایا و ویژگیهای شهر الکترونیک است، اعلام کرد.

حاجی محمدی اظهار داشت: مطمئن هستیم با آغاز به کار این جشنواره فرهنگی ضمن ایجاد انگیزه و آگاه ساختن همه دست اندرکاران، زمینه ورود و تبدیل گرگان به شهر الکترونیک با قدرت بیشتری فراهم می شود. در واقع ایجاد شهر الکترونیکی، فرصتی غنیمت و با ارزش برای شهروندان شهر گرگان است.

وی عنوان کرد: امیدواریم و تلاش می کنیم که با راه اندازی شهر الکترونیکی گرگان و با بکارگیری فناوری اطلاعات، شهروندان ما هم مانند سایر شهرهای دنیا هرچه سریع تر و مناسب تر از خدمات الکترونیکی بهره مند شوند.